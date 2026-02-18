Publicada em 18/02/2026 às 17h01
Rondônia, 18 de fevereiro de 2026 - No sábado (14), em Vilhena, no km 1.0 da BR-364, um indivíduo foi detido pelo crime de tráfico de drogas por volta das 11h50. Durante a fiscalização a um ônibus, os agentes apreenderam 6,24 kg de skunk que estavam dentro da bagagem de um dos passageiros. Mais tarde, em Ariquemes, durante um comando de alcoolemia no km 1.0 da BR-421, agentes da PRF abordaram um veículo de passeio cujo condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. Após realizar o teste do etilômetro, que confirmou a ingestão de álcool com o índice de 0,47 mg/L, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à autoridade policial local.
No domingo (15), as fiscalizações resultaram em novos flagrantes de embriaguez ao volante e recaptura de criminosos. Pela manhã, em Vilhena, um motorista foi detido no km 1.0 da BR-364 por conduzir sob efeito de álcool. Na parte da tarde, por volta das 15h40, um caso semelhante foi registrado no km 424 da BR-364, em Jaru, com o condutor de uma motocicleta. Já no início da noite, em Porto Velho, a equipe policial obteve êxito ao recapturar um foragido da justiça pelo crime de roubo, durante uma abordagem no km 712 da BR-364. O dia encerrou com mais uma prisão por embriaguez em Ji-Paraná, às 21h30.
Na segunda-feira (16), no município de Ariquemes, no km 519 da BR-364, os agentes deram cumprimento a um mandado de prisão contra um indivíduo pelo crime de estupro de vulnerável. Em outra ação na mesma rodovia, no km 1.0 em Vilhena, foi cumprida outra ordem judicial, dessa vez, referente ao delito de tráfico de drogas. Além disso, em uma fiscalização voltada ao combate ao narcotráfico em Porto Velho, no km 760 da BR-364, um passageiro de ônibus foi detido transportando, dentro da mochila, aproximadamente, 3,0 kg de substância análoga à maconha.
Na terça-feira (17), as equipes continuaram o patrulhamento ostensivo e efetuaram prisões por crimes de trânsito e cumprimento de mandados. Em Porto Velho, no km 714 da BR-364, dois condutores foram detidos em ocorrências distintas por embriaguez ao volante, por volta das 12h00. Ainda na capital, no km 137 da BR-319, a PRF prestou apoio em um caso de encaminhamento de uma mulher em situação de vulnerabilidade, que foi socorrida por uma equipe médica. No mesmo dia, em Pimenta Bueno, no km 208 da BR-364, os agentes deram cumprimento a um mandado de prisão por pensão alimentícia, expedido pela 2ª Vara Cível de Cacoal.
Os detidos e os materiais apreendidos foram encaminhados às respectivas delegacias da Polícia Civil, nos respectivos municípios, para os procedimentos legais cabíveis.
