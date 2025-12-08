Prefeitura de Porto Velho amplia ações nos distritos com a implantação dos postos de atendimentos

Publicada em 08/12/2025 às 16h23
Com o propósito de fortalecer as ações da assistência social às famílias mais vulneráveis que residem nos distritos e levar resultados positivos para melhor a qualidade de vida dos moradores, a Prefeitura de Porto Velho intensifica os investimentos nessas localidades, as mais distantes da capital de Rondônia.
Atendendo ao que preconiza as diretrizes da gestão e as determinações do prefeito Léo Moraes, mensalmente as equipes da Gerência do Cadastro Único (CadÚnico), órgão ligado à Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), visitam os distritos.
Essas visitas têm como finalidade o fornecimento de materiais de limpeza e de escritório, entre outros itens, com objetivo de estruturar os polos de atendimento recém-criados, além de tomarem ciência das principais demandas a serem sanadas.
“Também já disponibilizamos aparelhos de ar-condicionado e treinamentos. Os mesmos treinamentos oferecidos aos servidores da capital são ministrados aos servidores dos distritos para que a qualidade dos serviços seja a mesma”, afirmou o gerente do CadÚnico, Clóvis Henrique da Silva.
Neste final de semana, por exemplo, equipes estiveram nos distritos da região conhecidas como Ponta do Abunã para instalar as placas de identificação dos postos de atendimento que ainda não tinham recebido e realizar a entrega de mesas.
O objetivo é fortalecer cada vez mais os postos nos distritos, iniciativa que tem apresentado resultados positivos. Com isso, a Prefeitura atende às necessidades da população e evita longos deslocamentos.
“Nova Califórnia, por exemplo, fica a mais de 300 quilômetros de Porto Velho. Antes, para realizar cadastros únicos ou verificar pendências relacionadas ao Bolsa Família ou benefícios sociais, as pessoas precisavam ir até Porto Velho. A proposta é aproximar o serviço de Cadastro Único da população”, finalizou.
Atualmente, a Prefeitura conta com polos do CadÚnico nos distritos de Nova Califórnia, Estrema e Nazaré, este último no baixo Madeira. Para 2026, a meta é abrir postos de atendimento também nos distritos de São Carlos, Calama, União Bandeirantes e São Carlos. Todos eles contarão com internet via satélit em breve.
