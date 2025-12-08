Locomotiva 18 ganha adorno de Natal e emociona população na Madeira-Mamoré

Publicada em 08/12/2025 às 16h16
A lendária Locomotiva 18, uma das peças mais emblemáticas do acervo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, ganhou novos contornos de encanto neste fim de semana ao ser iluminada com decoração natalina. A ação, promovida pela Prefeitura de Porto Velho, reuniu famílias inteiras que lotaram o complexo para prestigiar o desfile da máquina centenária totalmente ornamentada.
Sob o brilho das luzes de Natal, a locomotiva emocionou antigos admiradores e encantou quem a via pela primeira vez, como a família de Edna Aparecida e Francisco Ferreira. Eles levaram os filhos para vivenciar o momento e destacaram o clima de união proporcionado pela iniciativa.
“Estamos sentindo o verdadeiro espírito natalino. Para nossa família, está sendo empolgante ver os enfeites, as luzes e, principalmente, a população mais unida”, afirmou Edna Aparecida.
Para Jeanderson Castro, que levou o filho para conhecer de perto a locomotiva iluminada, a ação reforça o valor da memória histórica da capital. “É muito importante mostrar para as crianças a história viva da cidade onde nasceram. A prefeitura está de parabéns”, destacou.
Entre os passageiros da locomotiva durante a apresentação esteve o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, que aproveitou a ocasião para celebrar a retomada das atividades da Madeira-Mamoré e desejar boas festas à população.
“É uma alegria enorme estar ao lado do povo no local que marca o nascimento da nossa cidade, agora novamente vivo e ativo. Desejamos um feliz Natal a todos e que, no próximo ano, a Madeira-Mamoré esteja ainda mais forte”, declarou o prefeito.
A Locomotiva 18 está exposta no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e segue como um dos principais símbolos da história e identidade de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!