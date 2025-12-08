Atletas de Porto Velho são campeões no XXIII Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô

Publicada em 08/12/2025 às 13h50
Resultado positivo é fruto de muito esforço, disciplina e apoio da prefeitura
O esporte porto-velhense voltou a brilhar novamente em cenário nacional, dessa vez na modalidade de Judô. Os atletas do projeto Construindo Campeões, idealizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), foram vencedores no XXIII Campeonato Brasileiro das Ligas de Judô, em Vitória (ES).
O resultado positivo da participação dos judocas porto-velhenses é fruto de muito esforço, disciplina e apoio da prefeitura, por meio da Semtel, que disponibilizou para os atletas as passagens aéreas e o uniforme de passeio. Para o titular da Semtel, Paulo Moraes Júnior, a conquista da delegação, representando Rondônia em cenário nacional, evidencia o fortalecimento do esporte porto-velhense.
“Ver nossos atletas conquistando lugares altos é a expressão de que o esporte de Porto Velho está no caminho certo. É um orgulho para nós, para as famílias e, certamente, para eles que anseiam crescer ainda mais. O nosso compromisso é impulsionar esses jovens atletas a correrem atrás de seus sonhos, com persistência e disciplina nas aulas. Nossa gestão está pautada em gerar campeões e creio que isso já está acontecendo”, afirmou o secretário.
DESTAQUE EM CENÁRIO NACIONAL
O primeiro lugar foi conquistado pelo judoca John Weslei da Silva Rodrigues, na categoria sub-15 – 73 kg, no masculino, e na categoria sub-15 feminino o pódio foi para Natasha Braga Oliveira. Para John, passar por essa experiência foi grandioso, tendo a oportunidade de representar não apenas Porto Velho, mas todo o Estado de Rondônia.
“Ganhar essa medalha, disputando com atletas de outros estados, é algo inexplicável. Também tive a oportunidade de andar de avião pela primeira vez e de conhecer a cidade de Vitória e a praia. Isso tudo é o que o Judô tem me proporcionado. Para chegar até o pódio teve, por trás, um trabalho duro, muita dedicação, persistência e treinamentos. Agradeço muito ao apoio de minha família, à sensei Alda e ao apoio da Semtel”, declarou.
Do mesmo sentimento compartilha a judoca Natasha, consagrada campeã na categoria sub-15 – 40 kg. “Essa conquista foi muito importante para mim, pois foi o meu primeiro campeonato brasileiro. O coração ficou bem acelerado por esse pódio. Foi muito bom ver de perto as lutas com atletas de outros estados. Aproveitei para rever minha família que mora lá. Representar Porto Velho e o Estado de Rondônia em cenário nacional foi algo gratificante. Não foi um processo fácil, pois disputei com atletas tão bem preparados quanto eu. Isso me proporcionou experiência, pois cada um tem sua técnica de lutar, e isso é muito bom. Agradeço a todo o apoio da Semtel, e o que almejo para os próximos campeonatos é a busca por mais medalhas, principalmente estar em primeiro lugar, elevando o nome de Porto Velho”, afirmou.
PREPARO TÉCNICO
De acordo com a técnica da delegação e professora de Judô do projeto Construindo Campeões, Alda Cristina de Luna Barbosa, os atletas se prepararam com muito afinco, mantendo reforço e disciplina nos treinos. Ela conta que o campeonato envolveu mais de 20 delegações de diferentes estados do país.
“Os atletas passaram por três etapas do campeonato estadual, onde foram ranqueados, e os melhores foram convocados para participar do campeonato brasileiro de Judô. Eles se dedicaram muito e conseguiram excelentes resultados graças à estrutura que temos montada na Vila Olímpica e ao apoio dos pais e da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semtel. Porto Velho vem se tornando referência no Judô municipal, estadual e, agora, nacional, com o apoio imprescindível da Semtel. Para 2026 esperamos que mais atletas de Porto Velho possam ser ranqueados e que nós, enquanto pasta do esporte municipal, possamos apoiar cada vez mais os atletas para que eles consigam se destacar e elevar o nome da nossa capital em cenário nacional”, pontuou.
Para Cristiane Araújo, mãe da judoca Juliana Beatriz Araújo, que ficou em terceiro lugar na categoria sub-15 – 73 kg no campeonato nacional, é gratificante ver o esforço da filha ser recompensado no pódio. “Nós, enquanto família, sempre estamos ao lado, torcendo e vibrando com cada conquista dela. Eu sempre acompanho os treinos e as lutas, pontuando o que tem que melhorar. E, claro, a qualidade dos treinos, que são bem intensos, conta muito para o progresso dos alunos. É um esporte muito importante para a saúde e também afasta os jovens das telas. Todo esse progresso da minha filha me deixa com muito orgulho. Agradeço a todos da Semtel pelo incentivo”, frisou.
Animada, Juliana Beatriz afirma ter recebido muita experiência com o campeonato. “Eu pude observar o que devo melhorar tecnicamente, mentalmente, entre outras coisas. Daqui pra frente teremos mais treinos, e espero participar de muitos campeonatos e conquistar mais medalhas. Essa conquista representa minha determinação e força de vontade. O incentivo da minha família, o suporte da sensei Alda e o apoio da Semtel são fundamentais para o meu progresso”, concluiu.
O diretor do Departamento de Formação Esportiva e Desporto Educacional, Vanderlei Rosa Trindade, explica que os destaques obtidos pela delegação são fruto do trabalho desenvolvido no projeto Construindo Campeões, com o objetivo de auxiliar na formação do caráter de crianças e adolescentes.
“Estamos falando de um projeto que vem formando campeões. Não podemos deixar de valorizar aqueles atletas que se destacam, e a Semtel, juntamente com seu corpo técnico, tem dado todo o apoio necessário para que os nossos atletas representem Porto Velho em competições nacionais, como foi o caso do Judô – ministrado com excelência pela sensei Alda Cristina. A pasta disponibilizou passagens aéreas para quatro jovens atletas representando a capital no campeonato das Ligas de Judô, em que três deles receberam medalhas”, reforçou.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Anisia Beatriz Alexandrino – eliminada no 2º combate
Juliana Beatriz Araújo Lima – sub-15 – 73 kg – 3º lugar
Natasha Braga Oliveira – sub-15 – 40 kg – 1º lugar
John Weslei da Silva Rodrigues – sub-15 – 73 kg – 1º lugar
