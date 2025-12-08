Rolim de Moura recebe certificação Ouro em Transparência Pública 2025

Publicada em 08/12/2025 às 14h30
A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) alcançou a certificação Ouro no Programa Nacional de Transparência Pública 2025, iniciativa conduzida pelo Sistema de Tribunais de Contas do Brasil, por meio da Atricon. A conquista demonstra o compromisso da administração municipal com a transparência, a responsabilidade pública e o fortalecimento do controle social.
A avaliação, validada oficialmente pela Atricon, apontou que Rolim de Moura atingiu 86,36% de índice geral de transparência e 100% no critério Essencial, garantindo a classificação Ouro, um dos níveis mais altos do programa. Os dados constam no painel oficial de validação, apresentado durante a solenidade de entrega das premiações.
O município foi representado no evento pela procuradora-geral Marineuza dos Santos Lopes, que recebeu o certificado em nome da Prefeitura. A cerimônia reuniu representantes de Tribunais de Contas de todo o país e contou com apoio institucional do Instituto Rui Barbosa, Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), Abracom, Audicon, ANTC e Conaci.
A certificação destaca o avanço das ferramentas de transparência adotadas pela gestão municipal, especialmente no acesso às informações públicas, à execução orçamentária, aos dados sobre pessoal, licitações, contratos e demais obrigações legais que permitem ao cidadão acompanhar, fiscalizar e compreender a aplicação dos recursos públicos.
