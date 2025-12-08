“Pensei em um trisal”: Gracyanne reage com humor a pergunta sobre Belo e Viviane Araujo

Publicada em 08/12/2025 às 15h22
Um momento inesperado marcou a participação de Gracyanne Barbosa em uma entrevista na Cidade do Samba, no sábado (6). O bate-papo com o repórter e humorista Pahby, inicialmente focado na novela “Três Graças”, acabou ganhando um tom bem mais descontraído.
Logo no início, o entrevistador antecipou que faria uma pergunta “mais sacaninha”, ao que Gracyanne respondeu no mesmo clima: “Ai, eu adoro uma sacanagem”, brincou. A partir daí, a conversa tomou outro rumo.
Questionada se toparia contracenar com Belo, ex-marido de Viviane Araujo — que também integra o elenco da novela —, a influenciadora não hesitou e devolveu com bom humor: “Eu já pensei… ele falou de sacanagem e eu pensei em um trisal”.
A resposta arrancou risadas do estúdio. O correspondente da TV Mais Carnaval entrou na brincadeira dizendo que seria “um trisal babadeiro”, e Gracyanne encerrou o momento reforçando o tom leve da conversa: “Que babado, hein!”.
