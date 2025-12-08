Victor Fasano processa Globo por exibir “O Clone” no streaming sem novo pagamento

Publicada em 08/12/2025 às 15h48
Uma disputa contratual envolvendo a novela O Clone chegou à Justiça. Victor Fasano, 67 anos, acionou a Globo após a trama de 2001, escrita por Gloria Perez, ser disponibilizada no Globoplay. O ator afirma que seu contrato não autorizava a exploração da obra em plataformas de streaming.
O caso foi revelado pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, nesta segunda-feira. Fasano e a empresa Paisagio Comércio Vídeo Foto — da qual ele é sócio-administrador e que o representou no acordo original com a emissora — protocolaram a ação em junho. Eles alegam que não receberam valores referentes às novas exibições da novela.
Na história, Fasano interpretou Tavinho, executivo casado com Lidiane, personagem de Beth Goulart. Segundo o processo, a Globo se amparou em uma cláusula contratual que mencionava exploração do conteúdo na “internet” e em modalidades futuras, o que, para os advogados do ator, não seria suficiente para legitimar o uso no streaming sem renegociação ou pagamento complementar. Eles alegam que a cláusula é ilegal.
Além do Globoplay, o documento também questiona reprises de O Clone no Canal Viva. Os representantes de Fasano afirmam que ele recebe valores referentes a licenciamento internacional muito inferiores aos previstos para reexibições nacionais, o que caracterizaria quebra contratual.
A ação pede indenização por danos morais, multa por cada violação contratual e pagamento pelo uso da obra tanto no Globoplay quanto no Canal Viva. O valor total ainda será definido.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!