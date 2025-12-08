Campus Cacoal promove ação educativa alusiva ao Dezembro Vermelho com produção de podcast

Publicada em 08/12/2025 às 16h03
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Cacoal, promoveu ação especial em alusão ao Dezembro Vermelho, mês dedicado à conscientização, prevenção e combate ao Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV/Aids). Neste ano, a campanha nacional do Ministério da Saúde trouxe o tema “Viver sem AIDS: essa é a vida que eu quis”, reforçando a importância do acesso à informação de qualidade, do enfrentamento ao estigma e da promoção do cuidado integral em saúde.
Integrando as ações do projeto “Saúde em Foco: Conectando Saberes, Promovendo Saúde”, o campus produziu um podcast em vídeo acessível, com tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras), garantindo inclusão e ampliando o alcance das orientações. O conteúdo abordou temas fundamentais sobre saúde sexual, como prevenção combinada do HIV e de outras ISTs, uso de preservativos, Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), Profilaxia Pós-Exposição (PEP), além da importância do teste rápido e do autoteste como estratégias eficazes para o diagnóstico precoce.
Por meio da educação em saúde, o Campus Cacoal busca promover inclusão, redução de vulnerabilidades e o fortalecimento de uma cultura institucional baseada no respeito, na prevenção e na informação segura. A gravação do podcast em vídeo foi realizada em parceria com o Serviço de Atendimento Especializado (SAE) de Cacoal/RO e contou com a participação de Alex Neri Mazioli (Médico referência no atendimento às ISTs) e a acadêmica de medicina da Uninassau Heloisa Romanholo.
Conforme avaliação dos organizadores, a colaboração entre as instituições IFRO e SAE fortaleceu a credibilidade das informações, aproximou a comunidade escolar dos serviços especializados disponíveis no município e reforçou a relevância do trabalho interinstitucional na promoção da saúde pública.
O material produzido foi amplamente divulgado nos grupos institucionais de WhatsApp e no perfil oficial do campus no Instagram, facilitando o acesso de estudantes e servidores e permitindo que as orientações chegassem de forma rápida, prática e contínua. O podcast em vídeo passa agora a integrar o acervo educativo do campus, constituindo um recurso permanente voltado à promoção da saúde sexual e à conscientização sobre o HIV/AIDS.
O material pode ser acessado por meio do link: https://youtu.be/iUzQYjvPC34
