Parque da Cidade reabre ao público neste sábado (14)

A partir das 5h deste sábado (14), o Parque da Cidade será reaberto à comunidade com novas áreas de lazer e convivência. O espaço estava fechado para a desmontagem da estrutura do evento Natal Porto Velho Luz, encerrado no último dia 11 de janeiro.
Entre as novidades disponíveis para a população estão um espaço com redes instaladas para descanso e iluminação artesanal, jardim sensorial com pergolado, flores e plantas ornamentais, quadra de vôlei revitalizada, brinquedo espiribol e pontos com tomadas para carregamento de celulares.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, além da retirada dos equipamentos do evento natalino, o parque passou por intervenções voltadas ao conforto, lazer e bem-estar dos frequentadores.
“Agora, o espaço retorna ao funcionamento normal, das 5h às 22h, todos os dias, com novas áreas pensadas para ampliar as opções de convivência, esporte e descanso. Isso representa mais qualidade de vida para os porto-velhenses, reforçando o papel do Parque da Cidade como espaço de encontro das famílias, prática esportiva e convivência social”, destacou o prefeito.
Adoção no parque
A primeira ação após a revitalização será uma Feira de Adoção com gatos e cães resgatados das ruas ou retirados de situações de maus-tratos. Os animais já passaram por cuidados veterinários e estão prontos para ganhar um novo lar com amor e responsabilidade. A feira ocorrerá das 8h às 11h, deste sábado (14).
A orientação da Prefeitura é para que a população utilize o espaço com responsabilidade, preservando os equipamentos públicos e contribuindo para manter o parque organizado e acolhedor.
