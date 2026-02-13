Publicada em 13/02/2026 às 17h01
EXPECTATIVA
A convocação final do Brasil para a Copa do Mundo deve acontecer em maio, mas pouco deve mudar da lista de convocados para os últimos amistosos da “data Fifa”, em março, já com dois jogos definidos, contra a França e a Croácia. Afastado da última lista, Neymar é a grande dúvida, se terá ou não condições de brigar por um lugar no time de Anceloti.
MAIOR
Rebeca Andrade vem sendo considerada a melhor ginasta brasileira de todos os tempos. Que ela tenha méritos eu não duvido, mas que o caminho agora mais facilitado, não só para Rebeca, e cuja difícil trilha já está sendo seguida com bons nomes, como as meninas Flávia Saraiva e Júlia Soares, dentre outras.
PIONEIRAS
Cláudia Magalhães, primeira brasileira numa olimpíada de ginástica, em 1960
Houve as pioneiras. Em 1960, pela primeira vez, o Brasil disputou a Ginástica, depois foi com Cláudia Luíza Parente , a maisa conhecida, Daniele Hipólito, primeira brasileira a ganhar medalha – mundial de 2001 na Bélgica, prata.
DAIANE
Daiane dos Santos, em 2003 nos EUA, foi a primeira brasileira a ser campeã mundial de ginástica no solo, e, também, a primeira negra no mundo a ser campeã mundial da prova na modalidade Ginástica.
RONDÔNIA
A atleta July Maciel portovelhense ganhou a prata, ano passado, no Campeonato Brasileiro de Ginástica Aeróbica, em Brasília, categoria adulta, nível II.
RECOPA
Dois jogos, dias 19 e 26 deste mês, indicarão o ganhador da Recopa Sul-americana, entre o Flamengo, campeão da Libertadores e o campeão da sul-americana o Lanús. Primeiro jogo na Argentina e o segundo no Maracanã.
ARBITRAGEM
O primeiro jogo da Recopa terá arbitragem inteiramente venezuelana: Árbitro: Alexis Herrera; Assistente 1: Jorge Urrego; Assistente 2: Lubin Torrealba; 4º Árbitro: Yender Herrera e 5º Árbitro: Erizon Nieto. O VAR será todo equatoriano.
BRASILEIRÃO FEMININO
O Flamengo venceu ao Mixto cuiabano por 1x0, começando nesta quinta-feira o Brasileirão Feminino 2026 estreou nesta quinta-feira (13). O torneio ganhou este ano maior dimensão, transmitido via TV por assinatura e internet, além da N Sports, conforme acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
