Virginia fala sobre a primeira vez com Vini Jr.: “Vou ter que ir lá ver de perto”

Publicada em 13/02/2026 às 16h11
Uma conversa virtual terminou em viagem internacional e deu início a um relacionamento que hoje é público. Virginia Fonseca revelou detalhes do primeiro encontro com Vini Jr. durante a gravação de seu programa, que vai ao ar nesta sexta-feira no SBT.
Segundo a apresentadora, o início da aproximação aconteceu por meio de mensagens no WhatsApp. “A gente estava conversando por WhatsApp e recebi um emoji de um foguinho. Aí falei: 'Vou ter que ir lá ver de perto'. Chamei meus amigos e falei para fazermos uma Eurotrip com destino a Madri. E aí foi na casa dele”, contou. O relacionamento foi assumido oficialmente em outubro do ano passado.
Além de relembrar o começo do romance na capital espanhola, Virginia comentou planos futuros ao lado do atleta do Real Madrid. A influenciadora afirmou que pretende acompanhar Vini Jr. durante a próxima Copa do Mundo e avalia levar as filhas, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 3, caso haja autorização do pai das crianças, Zé Felipe.
“Eu vou levar as crianças alguns dias, isso se coincidir com as férias”, disse. A ideia é permanecer cerca de 45 dias ao lado do jogador durante o período do mundial.
O episódio do programa ainda contará com participações de nomes ligados ao Carnaval, como Brunna Gonçalves, David Brazil, Carlinhos Salgueiro, Santtinha e Mayara Lima, ampliando o tom festivo da atração.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!