Carolina Dieckmann rebate crítica após fotos de biquíni: “Tenho um corpo saudável”

A atriz Carolina Dieckmann voltou a se posicionar nas redes sociais depois de receber um comentário crítico sobre sua aparência. Nesta sexta-feira (13), ela publicou fotos de biquíni no Instagram ao desejar um bom início de fim de semana aos seguidores.
Na legenda, convidou o público para aproveitar o dia ensolarado: “Sextou! Bora pegar um sol? E dar um mergulho comigo, topa?”.
Entre diversas mensagens positivas, um comentário destoou ao sugerir que a atriz deveria ter “umas carnes”. Carolina não deixou passar e respondeu de forma direta: “O açougue é logo ali… aqui eu tenho um corpo saudável e que amo. Beijão”.
A artista já enfrentou questionamentos semelhantes em outras ocasiões, principalmente por comentários relacionados ao seu peso. Conhecida por responder de maneira franca, ela costuma reforçar a importância da autoestima e da aceitação do próprio corpo diante de críticas nas redes sociais.
