Feira de adoção animal acontece neste sábado (14)

Publicada em 13/02/2026 às 15h50
Será realizada neste sábado (14), das 8h às 11h, no Parque da Cidade, uma Feira de Adoção Animal com a disponibilização de aproximadamente 6 a 10 cães para adoção responsável. A ação é voltada exclusivamente para garantir novos lares seguros, com cuidado e compromisso, aos animais disponíveis.
Dê um lar cheio de cuidado e amor a quem precisa. A Feira de Adoção acontece sábado, das 8h às 11h, no Parque da Cidade
Para adotar, os interessados deverão apresentar comprovante de residência, documento oficial com foto e demonstrar condições adequadas de cuidado, proteção e bem-estar do animal. Os cães de médio e grande porte já estarão castrados. No caso dos filhotes, a castração estará garantida quando completarem seis meses de idade.
A iniciativa incentiva a posse responsável, contribui para a redução do número de animais em situação de abandono e promove o bem-estar animal. A feira também colabora com a saúde pública ao estimular a castração e ampliar a conscientização da população sobre a importância do respeito, do cuidado contínuo e da responsabilidade com os animais.
Durante a ação, estarão disponíveis entre 6 e 10 cães para adoção, sendo os adultos já castrados e os filhotes com direito assegurado ao procedimento no período adequado, reforçando o compromisso com uma adoção consciente e responsável.
