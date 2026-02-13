Oportunidade de ampliar formação jurídica: MPC-RO abre vagas de estágio de pós-graduação na área de Direito

Publicada em 13/02/2026 às 16h42
Garantir que estudantes de pós graduação tenham acesso a formação prática qualificada é essencial para ampliar sua inserção no mercado de trabalho e fortalecer a atuação jurídica no serviço público.
Com esse objetivo, o Ministério Público de Contas de Rondônia (MPC RO) abriu seleção para vagas de estágio destinadas a profissionais que buscam aprofundar seus estudos na área de Direito.
APRENDIZAGEM NA PRÁTICA
A iniciativa contribui para formar futuros juristas mais preparados para atuar em temas de interesse social, ampliando a capacidade de análise, fiscalização e estudo de políticas públicas.
Ao promover oportunidades de aprendizagem prática, o MPC-RO reforça a importância de desenvolver profissionais aptos a atuar com ética, técnica e compromisso com a sociedade.
AÇÃO INSTITUCIONAL
O MPC RO disponibilizou vagas de estágio voltadas a estudantes de pós graduação em Direito.
Os interessados devem encaminhar currículo para o e mail [email protected], até 13h30 do dia 18 de fevereiro de 2026.
As oportunidades são para atuação presencial, com bolsa auxílio mensal de R$ 2.100,00, além de auxílio transporte. A jornada será de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.
COMO SERÁ O PROCESSO
O processo seletivo será conduzido internamente pelo MPC RO, que receberá os currículos e realizará as etapas de avaliação conforme as necessidades institucionais. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (69) 3609 6539.
