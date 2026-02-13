CORTE DE CONTAS

Previdência: Conselheiro mantém investigação para apurar responsabilidade de ex-prefeito por juros de pagamentos atrasados

Tribunal de Contas de Rondônia não analisou pedido por entender que foi apresentado fora do prazo; medida questionada prevê investigação sobre encargos pagos após atraso em obrigações do plano previdenciário municipal