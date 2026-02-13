Astro de “Um Maluco no Pedaço” publica foto do último adeus a James Van Der Beek

Publicada em 13/02/2026 às 16h04
A morte de James Van Der Beek, aos 48 anos, em decorrência de complicações de um câncer colorretal, gerou uma série de homenagens nas redes sociais. Entre elas, a do ator Alfonso Ribeiro, conhecido por seu papel em Um Maluco no Pedaço.
Em publicação no Instagram, Ribeiro compartilhou uma imagem ao lado do amigo e revelou que o registro foi feito pouco antes de sua despedida final. “Esta foto foi tirada por Kimberly Van Der Beek [viúva do ator] apenas alguns minutos antes de eu dizer o meu último adeus”, escreveu.
O ator também relembrou o clima do encontro e destacou o desejo de manter o bom humor até o fim. “Meu último momento foi fazê-lo rir uma última vez. Já sinto muito a falta dele”, completou.
Outras mensagens emocionadas vieram de pessoas próximas ao artista. A ex-lutadora e apresentadora Stacy Keibler relatou como foram os últimos dias ao lado de Van Der Beek, mencionando conversas profundas, momentos de silêncio e reflexões sobre fé.
“Passar esses últimos dias com você foi um verdadeiro presente de Deus. Nunca estive tão presente na minha vida”, escreveu, ao compartilhar uma foto em que o ator aparece sentado em uma cadeira de rodas.
James Van Der Beek ficou mundialmente conhecido por protagonizar a série Dawson’s Creek, exibida entre o fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.
