Prefeitura intensifica ações em meio ambiente, saúde, educação, infraestrutura, cultura, esporte e assistência social
Por Assessoria
Publicada em 08/12/2025 às 14h20
A Prefeitura de Ji-Paraná encerra a última semana com um amplo conjunto de ações em diferentes áreas da administração pública, reforçando o ritmo de trabalho da gestão municipal com iniciativas voltadas ao desenvolvimento urbano, fortalecimento da saúde, organização da educação, valorização da cultura, incentivo ao esporte, apoio ao empreendedorismo feminino e modernização da arrecadação.

Segundo o prefeito Affonso Cândido (PL), o momento reflete o compromisso da gestão com resultados concretos.

“Estamos trabalhando em todas as frentes, ouvindo as demandas da população e transformando planejamento em ações reais que chegam até as pessoas”, afirmou.

Meio ambiente: Ji-Paraná avança no planejamento do primeiro Ecoponto

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) realizou, na sexta-feira (5), uma visita técnica aos Ecopontos da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ariquemes (Coocamarji). A comitiva foi formada pelo secretário João Luiz e pelos vereadores Márcio Freitas e Geraldo da 102, com recepção do secretário de Meio Ambiente de Ariquemes, Vilmar Ferreira, e do presidente da cooperativa, Celso Luiz.

Durante a visita, a equipe acompanhou todo o processo de recebimento, triagem, prensagem e destinação dos recicláveis. A experiência servirá de base para o planejamento do primeiro Ecoponto de Ji-Paraná, ampliando a Coleta Seletiva no município.

“Essa troca de experiências fortalece nosso projeto e nos permite oferecer serviços mais eficientes à população”, destacou o secretário João Luiz.

O prefeito Affonso Cândido ressaltou que o investimento em sustentabilidade é prioridade.

“Estamos estruturando Ji-Paraná para o futuro. Meio ambiente é responsabilidade com as próximas gerações”, afirmou.

Cultura e lazer: Casa do Papai Noel tem nova data confirmada

A Fundação Cultural confirmou a nova data de abertura da Casa do Papai Noel, marcada para 12 de dezembro, às 19h30. A mudança ocorreu de forma planejada, para garantir uma experiência ainda mais completa, segura e encantadora para as famílias.

A programação inclui:

* Chegada especial do Papai Noel

* Abertura oficial da Casa

* Cantata natalina

* Show de Natal para toda a família

“A população merece viver esse momento com tudo perfeito, do jeito que o Natal pede: com magia, segurança e muita emoção”, destacou o prefeito.

Educação: Semed organiza Central de Matrículas para 2026

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) anunciou a programação oficial da Central de Matrículas para o ano letivo de 2026. Já estão abertas as matrículas para Educação Infantil (Creche, Pré I e Pré II) por meio de agendamento on-line no site da Prefeitura, no ícone Central Única de Vagas.

Após o agendamento, o atendimento presencial ocorre:

* Na Semed – Rua Almirante Barroso, 1853, bairro Casa Preta (1º distrito)

* No Tudo Aqui – Avenida Maringá, 597, bairro Nova Brasília (2º distrito)

Documentos necessários: certidão de nascimento ou CPF da criança, Cartão SUS, CPF do responsável e comprovante de residência atualizado.

As matrículas do Ensino Fundamental começam em dezembro de 2025, diretamente nas escolas.

O secretário Robson Casula alertou:

“É fundamental que os pais acompanhem os canais oficiais para não perderem os prazos.”

A Semed também mantém uma equipe exclusiva para orientação às famílias, com atendimento pelo telefone/WhatsApp (69) 9 9235-5513 ou presencialmente.

“Educação é base de tudo. Estamos organizando o processo para garantir transparência e acesso para todas as crianças”, afirmou o prefeito.

Saúde: ações ampliam prevenção, diagnóstico e infraestrutura

Dezembro Vermelho

A equipe do SAE realizou um pit stop na Avenida Marechal Rondon com a entrega de 500 kits de prevenção, contendo teste rápido de HIV, preservativos e lubrificantes. A ação reforçou a importância da testagem precoce, da prevenção e do acolhimento gratuito pela rede municipal.

“Levar informação e prevenção para as ruas é salvar vidas”, afirmou o prefeito.

Retorno dos exames no Hospital Municipal

Os exames de endoscopia e colonoscopia foram retomados no Hospital Municipal após ampliação da equipe médica. O atendimento saltou de até 75 exames por mês para cerca de 30 exames por semana, com três médicos atuando no setor.

Novembro Azul

O encerramento da campanha ocorreu com atendimento especializado a 68 homens no Centro de Especialidades Médicas, reduzindo filas que chegavam a até 11 meses de espera.

“Estamos fortalecendo a rede de saúde com mais estrutura, profissionais e serviços”, afirmou Affonso Cândido.

Infraestrutura: recuperação de ruas avança com a estiagem

A Secretaria Municipal de Obras intensificou os serviços de tapa-buracos em diferentes bairros, com frentes de trabalho na Rua São Paulo e na Rua Manoel Franco, no bairro Nova Brasília.

A população já reconhece a melhoria na mobilidade urbana.

“Manutenção de ruas é cuidado direto com quem vive a cidade todos os dias”, destacou o prefeito.

Esporte: quadra da Praça Jardim dos Migrantes passa por revitalização

A quadra da Praça Jardim dos Migrantes está sendo totalmente revitalizada por meio de parceria entre a Prefeitura e a Maza Tintas, com intermediação da empresa Hiperminas. O espaço recebe nova pintura, reparos estruturais e sinalização esportiva.

Segundo o secretário Alessandro Barroso, a ação faz parte de um pacote de melhorias nos espaços esportivos.

“Esporte também é política pública de saúde e inclusão”, afirmou o prefeito.

Saúde e valorização profissional: 100 motos para Agentes Comunitários

A Prefeitura entregou 100 motocicletas e 96 capacetes para os Agentes Comunitários de Saúde, com investimento de R$ 1,5 milhão, viabilizado por emenda da deputada estadual Cláudia de Jesus.

“Estamos dando dignidade, segurança e condições reais de trabalho para quem cuida das famílias nos bairros”, reforçou Affonso Cândido.

Assistência Social: Empreende Mulher movimenta mais de R$ 100 mil

A 8ª edição da Feira Empreende Mulher reuniu mais de 6 mil visitantes, gerou mais de R$ 100 mil em vendas e contou com mais de 200 empreendedoras no Gerivaldão. O evento fortaleceu a autonomia financeira das mulheres e movimentou a economia local.

“A força da mulher empreendedora transforma famílias, bairros e a cidade inteira”, destacou o prefeito.

Arrecadação: Prefeitura lança Refis Jipa

O prefeito Affonso Cândido lançou o Refis Jipa, com descontos de até 95% em juros e multas para pagamento de impostos e taxas municipais. O programa segue até 29 de dezembro de 2025.

“Criamos uma oportunidade para que o contribuinte regularize sua situação e o município fortaleça seus investimentos”, explicou.

