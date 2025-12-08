Prefeitura intensifica ações em meio ambiente, saúde, educação, infraestrutura, cultura, esporte e assistência social

Publicada em 08/12/2025 às 14h20
A Prefeitura de Ji-Paraná encerra a última semana com um amplo conjunto de ações em diferentes áreas da administração pública, reforçando o ritmo de trabalho da gestão municipal com iniciativas voltadas ao desenvolvimento urbano, fortalecimento da saúde, organização da educação, valorização da cultura, incentivo ao esporte, apoio ao empreendedorismo feminino e modernização da arrecadação.
Segundo o prefeito Affonso Cândido (PL), o momento reflete o compromisso da gestão com resultados concretos.
“Estamos trabalhando em todas as frentes, ouvindo as demandas da população e transformando planejamento em ações reais que chegam até as pessoas”, afirmou.
Meio ambiente: Ji-Paraná avança no planejamento do primeiro Ecoponto
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia) realizou, na sexta-feira (5), uma visita técnica aos Ecopontos da Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ariquemes (Coocamarji). A comitiva foi formada pelo secretário João Luiz e pelos vereadores Márcio Freitas e Geraldo da 102, com recepção do secretário de Meio Ambiente de Ariquemes, Vilmar Ferreira, e do presidente da cooperativa, Celso Luiz.
Durante a visita, a equipe acompanhou todo o processo de recebimento, triagem, prensagem e destinação dos recicláveis. A experiência servirá de base para o planejamento do primeiro Ecoponto de Ji-Paraná, ampliando a Coleta Seletiva no município.
“Essa troca de experiências fortalece nosso projeto e nos permite oferecer serviços mais eficientes à população”, destacou o secretário João Luiz.
O prefeito Affonso Cândido ressaltou que o investimento em sustentabilidade é prioridade.
“Estamos estruturando Ji-Paraná para o futuro. Meio ambiente é responsabilidade com as próximas gerações”, afirmou.
Cultura e lazer: Casa do Papai Noel tem nova data confirmada
A Fundação Cultural confirmou a nova data de abertura da Casa do Papai Noel, marcada para 12 de dezembro, às 19h30. A mudança ocorreu de forma planejada, para garantir uma experiência ainda mais completa, segura e encantadora para as famílias.
A programação inclui:
* Chegada especial do Papai Noel
* Abertura oficial da Casa
* Cantata natalina
* Show de Natal para toda a família
“A população merece viver esse momento com tudo perfeito, do jeito que o Natal pede: com magia, segurança e muita emoção”, destacou o prefeito.
Educação: Semed organiza Central de Matrículas para 2026
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) anunciou a programação oficial da Central de Matrículas para o ano letivo de 2026. Já estão abertas as matrículas para Educação Infantil (Creche, Pré I e Pré II) por meio de agendamento on-line no site da Prefeitura, no ícone Central Única de Vagas.
Após o agendamento, o atendimento presencial ocorre:
* Na Semed – Rua Almirante Barroso, 1853, bairro Casa Preta (1º distrito)
* No Tudo Aqui – Avenida Maringá, 597, bairro Nova Brasília (2º distrito)
Documentos necessários: certidão de nascimento ou CPF da criança, Cartão SUS, CPF do responsável e comprovante de residência atualizado.
As matrículas do Ensino Fundamental começam em dezembro de 2025, diretamente nas escolas.
O secretário Robson Casula alertou:
“É fundamental que os pais acompanhem os canais oficiais para não perderem os prazos.”
A Semed também mantém uma equipe exclusiva para orientação às famílias, com atendimento pelo telefone/WhatsApp (69) 9 9235-5513 ou presencialmente.
“Educação é base de tudo. Estamos organizando o processo para garantir transparência e acesso para todas as crianças”, afirmou o prefeito.
Saúde: ações ampliam prevenção, diagnóstico e infraestrutura
Dezembro Vermelho
A equipe do SAE realizou um pit stop na Avenida Marechal Rondon com a entrega de 500 kits de prevenção, contendo teste rápido de HIV, preservativos e lubrificantes. A ação reforçou a importância da testagem precoce, da prevenção e do acolhimento gratuito pela rede municipal.
“Levar informação e prevenção para as ruas é salvar vidas”, afirmou o prefeito.
Retorno dos exames no Hospital Municipal
Os exames de endoscopia e colonoscopia foram retomados no Hospital Municipal após ampliação da equipe médica. O atendimento saltou de até 75 exames por mês para cerca de 30 exames por semana, com três médicos atuando no setor.
Novembro Azul
O encerramento da campanha ocorreu com atendimento especializado a 68 homens no Centro de Especialidades Médicas, reduzindo filas que chegavam a até 11 meses de espera.
“Estamos fortalecendo a rede de saúde com mais estrutura, profissionais e serviços”, afirmou Affonso Cândido.
Infraestrutura: recuperação de ruas avança com a estiagem
A Secretaria Municipal de Obras intensificou os serviços de tapa-buracos em diferentes bairros, com frentes de trabalho na Rua São Paulo e na Rua Manoel Franco, no bairro Nova Brasília.
A população já reconhece a melhoria na mobilidade urbana.
“Manutenção de ruas é cuidado direto com quem vive a cidade todos os dias”, destacou o prefeito.
Esporte: quadra da Praça Jardim dos Migrantes passa por revitalização
A quadra da Praça Jardim dos Migrantes está sendo totalmente revitalizada por meio de parceria entre a Prefeitura e a Maza Tintas, com intermediação da empresa Hiperminas. O espaço recebe nova pintura, reparos estruturais e sinalização esportiva.
Segundo o secretário Alessandro Barroso, a ação faz parte de um pacote de melhorias nos espaços esportivos.
“Esporte também é política pública de saúde e inclusão”, afirmou o prefeito.
Saúde e valorização profissional: 100 motos para Agentes Comunitários
A Prefeitura entregou 100 motocicletas e 96 capacetes para os Agentes Comunitários de Saúde, com investimento de R$ 1,5 milhão, viabilizado por emenda da deputada estadual Cláudia de Jesus.
“Estamos dando dignidade, segurança e condições reais de trabalho para quem cuida das famílias nos bairros”, reforçou Affonso Cândido.
Assistência Social: Empreende Mulher movimenta mais de R$ 100 mil
A 8ª edição da Feira Empreende Mulher reuniu mais de 6 mil visitantes, gerou mais de R$ 100 mil em vendas e contou com mais de 200 empreendedoras no Gerivaldão. O evento fortaleceu a autonomia financeira das mulheres e movimentou a economia local.
“A força da mulher empreendedora transforma famílias, bairros e a cidade inteira”, destacou o prefeito.
Arrecadação: Prefeitura lança Refis Jipa
O prefeito Affonso Cândido lançou o Refis Jipa, com descontos de até 95% em juros e multas para pagamento de impostos e taxas municipais. O programa segue até 29 de dezembro de 2025.
“Criamos uma oportunidade para que o contribuinte regularize sua situação e o município fortaleça seus investimentos”, explicou.
