Definições de candidaturas no primeiro trimestre de 2026, deputado Crispin filiado ao PP, Governo Federal revê proibição da comercialização de tilápias

Publicada em 08/12/2025 às 14h00
Pré-campanha – O Natal e o Ano Novo estão chegando e já é possível notar uma desaceleração nas pré-campanhas eleitorais em Rondônia, que já esteve mais ativa, seja na capital ou no interior. Políticos que desenvolviam um trabalho ativo, ostensivo, participando de reuniões, encontros, debates visando as eleições gerais de outubro do próximo ano, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas de cada Estado e Distrito Federal ao Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas tiraram os pés dos aceleradores. Em Rondônia a sucessão estadual mobiliza as lideranças políticas. O governador Marcos Rocha (UB), reeleito em 2022 não poderá buscar um novo mandato. A princípio seu projeto político-futuro é disputar uma das duas vagas ao Senado, mas para isso, terá que renunciar em abril do próximo ano, seis meses antes das eleições e entregar o cargo ao vice, Sérgio Gonçalves, que já avisou, que assumirá e disputará a reeleição.
Pré-campanha II – Politicamente Rocha e Gonçalves não estão em harmonia. O irmão do vice, Júnior Gonçalves, que ocupou a chefia da Casa Civil durante vários anos nos dois mandatos seguidos do governador foi demitido no início do ano. Isso criou uma área de atrito entre governador e vice. Inclusive em recente viagem de Rocha ao exterior (Iraque), foi necessário ficar mais tempo que o permitido constitucional. Os deputados, à toque de caixa mudaram a Constituição ampliando o prazo. Sérgio também era secretário de Desenvolvimento Econômico (Sedec), foi demitido e não retornou ao cargo, mesmo com ambos dizendo publicamente, que entre eles, estava “tudo bem”. Rocha renunciando, Sérgio assume como governador e é candidato à reeleição. Certamente não apoiará uma candidatura de Rocha ao Senado, por isso, fica uma enorme interrogação: ambos farão uma campanha conjunta? Se em passado recente a renúncia de Rocha era certa, para concorrer ao Senado, hoje, pessoas ligadas ao governador, garantem que ele cumprirá o mandato até o final, dezembro do próximo ano.
Jornalistas – Profissionais da área que atuam em Rondônia estiveram reunidos no sábado (6) no Restaurante Pittbul em Porto Velho em momento de descontração. Parabenizamos a colega Yale Dantas, que todos os anos organiza o movimento. Citamos somente o nome dela, para não cometermos injustiças. Dedicada, organizada, meio ranzinza, quando necessário, ela teve vários outros colegas que colaboraram com a organização da confraternização, que não é das mais fáceis, pois exige meses de dedicação, muito trabalho, às vezes até alguns “carões”, o que também é normal, mas tudo ocorreu na mais perfeita harmonia, organização e respeito. A festa teve muitos colaboradores e não temos espaço suficiente para destacar todos, mas fica a gratidão e o respeito pelo apoio deles e pelo trabalho da Yale e dos vários colegas que estiveram ao lado dela, para que a festa obtivesse o merecido brilho e consideração da categoria. Parabéns Yale, a nossa Pimentinha” e a todos que estiveram ao seu lado.
Tilápia – O bom senso prevaleceu e o Governo Federal retrocedeu na lista nacional de espécies invasoras, que provocou reações não somente de criadores de tilápia, mas dos setores social e econômico, pois a produção e comercialização do peixe representa muito para Rondônia. A lista foi suspensa pela Comissão Nacional de Biodiversidade (Conabio), que é vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, incluía a tilápia, um dos peixes mais consumidos no Brasil, que tem Rondônia como um dos maiores produtores, após intensas manifestações contrárias. Acertadamente o governo irá consultar o setor produtivo e avaliar critérios técnicos, antes de novas medidas. A tilápia esteve incluída na lista de espécies invasoras devido ao potencial de desequilíbrio ecológico, porque no Brasil é considerada de categoria exótica com origem da bacia do Rio Nilo e que compete com peixes locais provocando o desequilíbrio ambiental. Ainda bem que resolveram pesquisar, consultar os segmentos. Bom senso faz parte da política econômica...
PP – Pré-candidata ao Senado nas eleições de outubro do próximo ano, a deputada federal Sílvia Cristina, que preside o PP no Estado, está organizando o partido e, na quinta-feira (8), comandará filiação de novos membros ao partido, em Porto Velho, no auditório da Unopar, a partir das 19h. Sílvia Cristina sempre lidera as pesquisas relacionadas ao Senado (teremos duas das três vagas em disputa em 2026). “Estamos fortalecendo o Progressistas, visando a formação de uma nominata sólida, para a disputa eleitoral de 2026. A chegada dessas lideranças representa esse processo de reforço ao time para concorrer à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal”, disse Sílvia Cristina. Dentre os novos filiados ao PP, está o deputado estadual Ismael Crispin (São Miguel do Guaporé), que foi eleito pelo PSB, estava sem partido e foi o terceiro deputado mais bem votado nas eleições de 2024 somando 22.207 votos. Também estão na lista de novos filiados a professora Agna Souza e os médicos Maiquy Paulo e Wenceslau Ruiz, dentre outras pessoas.
Respigo
Sinceros agradecimentos à Família Gurgacz (Diário da Amazônia, Eucatur, Rede TV! Rondônia). Em 1993 viemos para Rondônia com a missão de participar da implantação do jornal DIÁRIO DA AMAZÔNIA, na época, um dos mais modernos do País e tecnologia superior aos grandes matutinos “Estado de S. Paulo”, “Folha de S. Paulo”, “O Globo”, “Jornal do Brasil”, “Correio Brasiliense”, “Zero Hora” com o comando do saudoso Emir Sfair +++ Conviver om pessoas como o casal Sr. Assis e a Dona Nair, o Acir, a Ana, o Airton, o Algacir, o Assis Marcos é um privilégio para poucos. Saudades dos bons tempos do “Diário da Amazônia”, do desafio em implantar um jornal na Amazônia com tecnologia avançada, mesmo sem internet e uma equipe de jornalismo maravilhosa tendo à frente o Mestre Carlos Sperança Neto +++ Os políticos de Rondônia, que integram o Congresso Nacional (senadores e deputados) devem buscar meios e formas para resolver a situação do transporte aéreo comercial em Rondônia. Desde junho de 2023, que as aéreas Latam, Gol e Azul cortaram voos comerciais de Rondônia com sérios prejuízos para os passageiros +++ Os voos são mínimos, não atendem à demanda e os preços são absurdos, fora da realidade econômica não de Rondônia, mas do País. A partir de fevereiro, quando os políticos retornam do recesso parlamentar será fundamental que sejam priorizadas ações visando reestabelecer o tráfego aérea comercial em Rondônia, ou as linhas serem abertas a outras empresas, inclusive estrangeiras.
+ Natal e Ano Novo estão chegando. Aniversários, casamentos, eventos comemorativos com os amigos, e em datas não menos importantes, não pode faltar o Chopp Colônia, o melhor do Brasil.
+ Reservas pelo Disk Chopp: (69) 9 9231.2322 e 9.9231.5970.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!