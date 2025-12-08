Homem é atacado a facadas ao defender a irmã de agressão em distribuidora
Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 08/12/2025 às 13h30
 Um homem de 32 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio a facadas na noite deste domingo (07), em uma distribuidora de bebidas no bairro Ulisses Guimarães, zona leste de Porto Velho. 

De acordo com testemunhas, o rapaz teria tentado defender a irmã que era agredida pelo cunhado, quando o suspeito armado com uma faca desferiu vários golpes que atingiram o rosto e orelha da vítima, depois o criminoso fugiu.

A vítima sangrando bastante foi socorrida para a UPA leste, onde a PM fez o registro da ocorrência e encaminhou para investigação da Polícia Civil. 

