Prefeitura de Jaru abre inscrições de processo seletivo; prazo vai até a próxima sexta-feira (12)

Publicada em 08/12/2025 às 14h25
As inscrições do processo seletivo aberto pela Prefeitura de Jaru para contratação temporária de profissionais de diversas áreas têm início nesta segunda-feira (08).
As vagas são direcionadas para o preenchimento dos cargos de médico pediatra, médico psiquiatra, cozinheiro, zelador, borracheiro, vigilante e eletricista de veículo leve/pesado/máquinas.
O processo seletivo será de caráter classificatório, por meio de análise curricular. As inscrições serão feitas de forma on-line até a próxima sexta-feira (12), exclusivamente por meio eletrônico. O link que dá acesso à inscrição está dentro do edital do certame.
CLIQUE E ACESSE O EDITAL COMPLETO
transparencia.jaru.ro.gov.br/
https://transparencia.jaru.ro.
--
Comentários
Seja o primeiro a comentar!