SINDSEF-RO convoca filiados para Assembleia Geral de Prestação de Contas do exercício 2025

08/12/2025
O Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) realizará Assembleia Ordinária de Prestação de Contas, referente ao exercício financeiro de 2025. O Presidente do Sindsef/RO, Almir José Silva, convoca toda da base de filiados para participar da reunião presencial, que ocorrerá no dia 19 de dezembro de 2025 (sexta-feira) a partir das 8h30min em primeira chamada, no Golden Plaza Hotel localizado na Avenida Jorge Teixeira, nº 810 – Nova Porto Velho.
Visando garantir a lisura dos processos e o direito de informação dos sindicalizados, a Secretaria de Finanças do Sindsef/RO, por meio da Secretária Maria José (Mazé), disponibilizará os processos digitais referentes à prestação de contas para averiguação prévia in loco, na Sede Administrativa em Porto Velho/RO, entre os dias 08 e 12 de dezembro de 2025 no horário de funcionamento do sindicato: Das 08h às 13h e das 14h às 17h.
No dia da Asembleia Ordinária de Prestação de Contas, serão realizados os seguintes atos: Leitura do relatório de prestação de contas financeira (exercício 2025); Apresentação do relatório final do Conselho Fiscal (exercício 2025) e Discussão e deliberação (votação) sobre a aprovação das contas apresentadas.
Confira o Edital:
