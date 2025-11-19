“NÃO É CARNAVAL”

Momento vergonha-alheia: na CPMI, Chrisóstomo toca música de autoelogio e causa constrangimento e gargalhadas entre colegas

Deputado de Rondônia interrompe sessão que investigava suspeita de desvio milionário no INSS para reproduzir áudio em sua própria homenagem