Metrópoles: família de Coronel Chrisóstomo recebeu mais de R$ 2 milhões em salários em seu mandato

Publicada em 07/11/2025 às 16h46
O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) foi tema da coluna assinada por Tácio Lorran no portal Metrópoles, manchete principal no site, publicada nesta sexta-feira (07) sob o título “Deus, Pátria e Família”. O texto, produzido em Brasília, detalha que o parlamentar, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mantém em seu gabinete a companheira, uma cunhada e dois concunhados. Conforme o levantamento citado, a Câmara dos Deputados já teria desembolsado mais de R$ 2,1 milhões em remunerações à família.
De acordo com a reportagem, a companheira de Chrisóstomo, Elizabeth Dias de Oliveira, ocupa cargo de secretária parlamentar desde 2020 e figura como a maior beneficiada nos pagamentos — o valor total recebido por ela supera R$ 1,2 milhão. O casal formalizou união estável em 2022, segundo certidão apresentada na matéria.
O texto também menciona que outras três pessoas ligadas a Elizabeth — a irmã Naara Star, a concunhada Gabriela Aparecida e o namorado de Naara, Luy Ferreira Sobral — foram nomeadas no mesmo gabinete e que todos tiveram acesso a cargos de natureza especial com altos salários.
Ainda segundo a coluna, após questionamentos, o deputado declarou não ver irregularidades nas nomeações e afirmou que parte dos servidores já trabalhava na Câmara antes da união estável. No entanto, registros oficiais da Casa indicariam que apenas Elizabeth estava lotada antes da formalização do relacionamento. No dia seguinte à primeira abordagem da imprensa, Chrisóstomo enviou nota informando que os familiares haviam sido exonerados.
A publicação cita ainda o entendimento do Tribunal de Contas da União sobre nepotismo em casos de união estável, bem como a vedação do Supremo Tribunal Federal à nomeação de parentes por afinidade em cargos comissionados. A Câmara informou ao Metrópoles que possui regulamento próprio para esse tipo de situação.
Na mesma nota encaminhada ao jornal, o gabinete de Chrisóstomo ressaltou que os assessores “contribuíram de forma significativa” e destacou a atuação parlamentar em projetos como o do IOF e na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS.
O conteúdo completo da reportagem está disponível no site do Metrópoles.
