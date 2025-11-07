EXPOSTO

Metrópoles: família de Coronel Chrisóstomo recebeu mais de R$ 2 milhões em salários em seu mandato

Reportagem de Brasília aponta que o deputado do PL-RO empregou companheira e parentes próximos no gabinete da Câmara; segundo a publicação, mais de R$ 2 milhões foram pagos em salários