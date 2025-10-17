Constrangedor: Coronel Chrisóstomo interrompe CPI do INSS para cantar parabéns, é barrado e viraliza

Publicada em 17/10/2025 às 10h31
Porto Velho, RO — O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) interrompeu, nesta quinta-feira (16), os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura irregularidades em benefícios previdenciários para cantar parabéns ao senador Magno Malta (PL-ES), que completou 68 anos. O registro foi publicado no Instagram da Folha de S.Paulo (@folhadespaulo) e rapidamente ganhou repercussão nacional, com mais de 15,5 mil curtidas e praticamente 10 mil comentários. O perfil do jornal tem mais de 4 milhões de seguidores.
De acordo com a legenda do post, a interrupção ocorreu durante reunião da CPI destinada a investigar descontos irregulares em benefícios previdenciários.
O novo vídeo soma-se a momentos anteriores de alta exposição do parlamentar. Em 30 de setembro de 2025, durante sessão da CPMI do INSS, o deputado Paulo Pimenta (PT-RS) afirmou que Chrisóstomo espalhava mentiras contra colegas nas redes e disse que representaria o caso no Conselho de Ética. Na ocasião, Pimenta ironizou o rondoniense chamando-o de “sargento Pincel” — referência ao personagem do programa Os Trapalhões — ao afirmar: “Não vai ser o Sargento Pincel que vai vir aqui gritar e achar que pode intimidar alguém distribuindo mentiras na internet”.
O rondoniense respondeu no mesmo ato que não havia feito ataques nominais e que publicara, em suas redes, a posição de parlamentares sobre a convocação de investigados.
“Meu respeito a todos os parlamentares continua, mas eu não poderia deixar de mostrar quem se recusou a enfrentar os que roubam nossos velhinhos e velhinhas”, declarou. A presidência do colegiado registrou que eventuais questionamentos sobre postagens pessoais devem ser analisados no Conselho de Ética.
Meses antes, em 5 de maio de 2025, Chrisóstomo havia relatado crescimento de exposição após protocolar o pedido de criação da comissão sobre fraudes previdenciárias. Em entrevista, disse: “Nunca tive tanta visibilidade. Já dei entrevistas para mais de vinte meios de comunicação, dos mais influentes do país”. O deputado defendeu a nomenclatura “CPI do Roubo dos Aposentados” e afirmou ter obtido, à ocasião, 185 assinaturas em uma semana para instalar o colegiado, incluindo cerca de 80 de parlamentares da base governista.
Repercussão do post
Na veiculação da Folha de S. Paulo sobre o caso, os usuários reagiram de forma quase unânime em tom de indignação e ironia. Muitos apontaram que o episódio simboliza o que chamaram de “pior Congresso da história”, afirmando que o nível de seriedade da Casa caiu a patamares inéditos. Um deles disse: “O Lula tem razão: é o pior nível que o Congresso já teve”. Outra pessoa escreveu: “Virou circo mesmo? Pqp...”.
Entre centenas de comentários, diversos internautas ironizaram o parlamentar e o partido ao qual pertence, com frases como “O bolsonarismo é ridículo!”, “PL é o esgoto da política” e “De que buraco saíram esses deputados do PL?”. Outros ressaltaram a vergonha alheia causada pelo episódio: “Cara, que vergonha”, “Meu Deus, que vergonha alheia”, “Foi no débito ou no crédito essa vergonha?”.
Vários comentários repetiram expressões como “Pior Congresso da História” e “A direita é bizarra”, com emojis de circo e palhaços, além de frases como “Pra um circo tão grande não poderia faltar palhaços”, “O Bolsonarismo tornou o Brasil um circo” e “A escolinha do professor Raimundo tá perdendo”.
Outros usuários criticaram diretamente o comportamento do deputado, questionando sua formação militar: “Pqp! Um cara desse é coronel do Exército. Mal sabe falar” e “Como um cara desse chega a coronel?”. Também houve quem ligasse o episódio à falta de seriedade política: “A falta de sanidade e decoro, misericórdia. Haja paciência”, “A falta de respeito com o dinheiro público é impressionante” e “Isso é inútil para a sociedade”.
Alguns comentários foram sarcásticos: “Tem cachaça aí para os parabéns?”, “O Magno deve ter bebido todas no aniversário dele”, “Qual seu projeto, deputado? Cantar parabéns para Magno puro malte?”.
Em meio às críticas, repetiram-se hashtags e frases como “#PiorCongressoDaHistória”, “#CongressoBrasileiroInimigoDoPovo” e “Ou o Brasil acaba com o PL, ou...”. Outros resumiram: “O nível do ridículo dessa extrema-direita não tem tamanho”, “O bolsonarismo é uma piada de mau gosto” e “Quem vota nessa gente bolsonarista já apodreceu por dentro”.
O tom geral da repercussão foi de repúdio, vergonha e descrédito em relação ao Parlamento, com críticas diretas ao partido, à conduta dos parlamentares e à perda de seriedade nas comissões.
