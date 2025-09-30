CLIMA QUENTE DA CPMI

Petista chama Chrisóstomo de “sargento Pincel” ao acusar deputado de espalhar mentiras na internet

Em sessão da CPMI do INSS, Paulo Pimenta (PT-RS) acusou Coronel Chrisóstomo (PL-RO) de espalhar mentiras contra colegas e ironizou o rondoniense chamando-o de “sargento Pincel”