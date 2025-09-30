Petista chama Chrisóstomo de “sargento Pincel” ao acusar deputado de espalhar mentiras na internet

Publicada em 30/09/2025 às 10h53
PORTO VELHO (RO) - A sessão da CPMI que investiga desvios no INSS, realizada nesta segunda-feira (29/09), rendeu mais do que debates técnicos. O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) partiu para o ataque contra Coronel Chrisóstomo (PL-RO), acusando o colega de publicar ofensas contra parlamentares em suas redes sociais e prometendo representá-lo no Conselho de Ética da Câmara.
Em tom de ironia, o petista apelidou o adversário de “sargento Pincel”, em referência ao personagem do humorístico Os Trapalhões. “Não vai ser o Sargento Pincel que vai vir aqui gritar e achar que pode intimidar alguém distribuindo mentiras na internet”, disse Pimenta durante a audiência, arrancando comentários discretos entre os presentes.
Chrisóstomo, por sua vez, tentou minimizar a polêmica. Afirmou que não atacou nenhum parlamentar nominalmente e que apenas expôs, em suas redes, a posição dos que votaram contra a convocação de suspeitos de fraudes. “Meu respeito a todos os parlamentares continua, mas eu não poderia deixar de mostrar quem se recusou a enfrentar os que roubam nossos velhinhos e velhinhas”, defendeu-se o deputado rondoniense.
A presidência da comissão lembrou que não cabe ao colegiado julgar publicações pessoais, e que o caminho para o debate institucional é o Conselho de Ética.
