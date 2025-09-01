Gracyanne reage a comparações com atual de Belo: “Assunto inevitável”

Publicada em 01/09/2025 às 15h22
A influenciadora Gracyanne Barbosa falou com tranquilidade sobre as comparações entre ela e a atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi. Em entrevista ao portal LeoDias, concedida à repórter Monique Arruda, Gracyanne disse não se incomodar com o assunto e destacou que considera as associações algo natural. Com informações do Terra.
“Eu não fico chateada, acho supernormal a comparação. Sempre que eu estiver, meu nome será citado em referência ao Belo, e vice-versa. Temos amizade e carinho que nunca vai acabar, então é um assunto inevitável”, afirmou.
Gracyanne também explicou que busca respeitar a nova fase do cantor. “Hoje em dia, eu tomo mais cuidado porque ele está em outra relação, mas acho impossível não haver comparações, faz parte do ser humano.”
Sobre a participação de Belo no programa “Lady Night”, de Tatá Werneck, que brincou com a semelhança entre as duas, a influenciadora disse ter se divertido. “O programa da Tatá é sensacional, eu ri para caramba, assisti todo e me diverti muito. Sei que o Belo também autorizou as brincadeiras, então não tem problema nenhum.”
Ao ser questionada sobre as possíveis semelhanças com Rayane, Gracyanne foi cautelosa. “Talvez por sermos morenas, mas ela é lindíssima, tem metade da minha idade e é muito mais jovem. Talvez, se eu a encontrar pessoalmente, possa dizer, mas não tenho muita certeza.”
Demonstrando maturidade, Gracyanne reforçou que mantém uma relação amistosa com Belo e que o respeito mútuo prevalece, mesmo diante da exposição midiática de suas vidas pessoais.
