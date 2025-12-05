Deputado Luizinho Goebel destaca Tarifa Zero em Vilhena e elogia iniciativa da administração Flori

Publicada em 05/12/2025 às 16h23
O deputado estadual Luizinho Goebel destacou nesta semana a iniciativa do Prefeito de Vilhena em oferecer transporte público totalmente gratuito à população por meio do programa Tarifa Zero. Segundo ele, o município demonstra eficiência ao atender às necessidades de mobilidade urbana com a ampliação da frota e a gratuidade no serviço.
O programa conta atualmente com 13 ônibus modernos, que circulam por todos os bairros da cidade, permitindo que moradores utilizem o transporte não apenas para deslocamentos essenciais, mas também para passeios e atividades cotidianas. A proposta tem como objetivos ampliar a inclusão social, facilitar o acesso a serviços públicos e melhorar a qualidade de vida da população.
Em publicação recente, o deputado Luizinho Goebel parabenizou o prefeito Flori por implementar a medida. “Parabéns, prefeito Flori, por atender de forma tão eficiente às necessidades da nossa população. A Tarifa Zero é uma conquista que vale para todos, sem exceção — até para quem quer apenas passear pela cidade”, destacou o parlamentar.
O prefeito Flori ressaltou que o programa vem sendo estruturado para atender de maneira ampla e permanente os moradores de Vilhena. “Estamos trabalhando para garantir um transporte público acessível, gratuito e com qualidade. A ampliação da frota e a modernização do sistema fazem parte do compromisso com a mobilidade e o bem-estar da população”, afirmou.
A Tarifa Zero integra o pacote de ações do município voltado à melhoria do transporte coletivo, visando atender estudantes, trabalhadores, idosos e demais usuários que dependem do serviço diariamente. A gestão afirma que continuará investindo na manutenção da frota, na expansão das linhas e na modernização do sistema de monitoramento.
Com a iniciativa, Vilhena se junta a outras cidades do país que adotam políticas de transporte gratuito, ampliando o acesso e oferecendo maior praticidade aos moradores de todos os bairros.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!