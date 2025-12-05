Ferramenta mostra em tempo real o movimento das unidades de pronto atendimento

Publicada em 05/12/2025 às 16h42
O acesso rápido a informações faz diferença na hora de buscar atendimento de saúde. Pensando nisso, a Prefeitura de Porto Velho ressalta aos moradores a utilidade do UPA em Números, um portal que mostra em tempo real como está o funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento da capital e do distrito de Jaci-Paraná.
A plataforma reúne dados atualizados sobre o número de pacientes em atendimento e na espera, o tempo médio de espera em cada setor e a classificação dos casos conforme o grau de urgência. Também é possível acompanhar exames laboratoriais em andamento e o fluxo por tipo de atendimento.
O serviço funciona como um apoio para quem precisa decidir a qual unidade recorrer. Antes mesmo de sair de casa, o usuário pode conferir o movimento das quatro UPAs de Porto Velho e da UPA de Jaci-Paraná, escolhendo a que apresenta menor demanda no momento.
Segundo o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a ferramenta representa um passo importante para aproximar a população dos serviços públicos. “A ideia é simples, dar ao morador informação clara e atualizada para que ele tenha mais segurança ao buscar atendimento. Esse acompanhamento em tempo real melhora a experiência do usuário e mostra o esforço da gestão em tornar o serviço mais transparente”, ressaltou.
Além de facilitar o acesso aos dados, o sistema ajuda órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e a Controladoria Geral do Município, que passam a acompanhar as informações em tempo real, contribuindo para a fiscalização e aperfeiçoamento dos serviços.
O UPA em Números está disponível no Portal do Cidadão, no site da Prefeitura de Porto Velho, e também pode ser acessado diretamente pelo endereço: https://uptime.portovelho.ro.gov.br/upa-monitor
