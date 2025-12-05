Natal Porto Velho Luz encanta famílias e empreendedores com gastronomia variada

Publicada em 05/12/2025 às 15h58
O Parque da Cidade vive uma transformação, pela primeira vez, o espaço destinado à alimentação recebeu atenção especial e ganhou o nome de Vila Natalina, onde as tradicionais “casinhas” temáticas formam um cenário acolhedor, iluminado e completamente organizado para receber as famílias durante o Natal Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada.
Entre as visitantes que aproveitaram a novidade está a empresária Sâmia Matos, moradora do bairro Igarapé. Ao lado das filhas Emili Vitória, de 9 anos, e Isabeli Sousa, de 7, ela passeou pela área e comentou a diferença desta edição. “Este ano está muito mais organizado, preparado para receber a gente. A praça de alimentação está arrumada, com tudo no lugar. No ano passado a gente ficava na lama, mas agora temos até tablado para caminhar. A decoração também está muito bonita. A experiência está sendo outra”, relatou.
Cassandra Lucena falou do otimismo desta edição
A Vila Natalina também representa novas oportunidades para quem trabalha no local. A empreendedora Marileuza Cardoso, proprietária de um ponto de hot dog, destacou como a estrutura impacta no atendimento e no movimento. “Estamos em um lugar organizado, e isso deixa o nosso empreendimento mais bonito também. Estou gostando de trabalhar aqui porque o outro espaço não era tão agradável, nem para nós nem para o cliente. Agora está tudo diferente: atrações, movimento, estrutura. O Natal da prefeitura está de parabéns”, afirmou.
Funcionária em um espaço de churros e participando pelo segundo ano do evento, Cassandra Lucena falou do otimismo desta edição. “Nossa expectativa é alta. Participamos no ano passado, mas este ano está mais bonito. As melhorias vão beneficiar todo mundo e esperamos um movimento maior”, disse.
Sâmia Matos passeou com a família e comentou a diferença desta edição
O prefeito Léo Moraes destacou que a Vila Natalina foi planejada para garantir conforto, organização e valorização dos empreendedores locais. “Pensamos em cada detalhe para que a praça de alimentação também fosse parte do encanto do Natal. As casinhas temáticas, a iluminação, o tablado e toda a estrutura foram planejados para oferecer uma experiência digna às famílias e condições melhores para quem está trabalhando”, afirmou.
Com gastronomia que vai do cachorro-quente à comida japonesa, passando por churros, lanches e outras opções, a Vila Natalina se tornou um dos principais pontos de visitação do Parque da Cidade. Além da diversidade de sabores, o ambiente ganhou cenografia própria, integrada às demais áreas do evento. Todos os dias, das 17h às 23h, no Parque da Cidade, uma oportunidade para que moradores e visitantes vivam momentos especiais em um espaço preparado, iluminado e pensado para celebrar.
