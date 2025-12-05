EXPO FORENSE 2025

Tecnologias que desvendam crimes em Rondônia estão em exposição na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

A exposição acontece no galpão histórico da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde o público tem gratuitamente a oportunidade de de participar de uma imersão no universo da investigação científica