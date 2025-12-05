Tecnologias que desvendam crimes em Rondônia estão em exposição na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Publicada em 05/12/2025 às 16h21
A exposição acontece no galpão histórico da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde o público tem gratuitamente a oportunidade de de participar de uma imersão no universo da investigação científica
A população de Rondônia tem a oportunidade de participar de uma imersão no universo da investigação científica por meio da Expo Forense 2025, realizada pelo governo de Rondônia por meio da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (Politec) de 4 a 9 de dezembro, na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré em Porto Velho.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Expo Forense 2025 é uma celebração da transparência e do rigor técnico da Polícia Científica rondoniense. Convidamos estudantes, profissionais da área jurídica e toda a população a testemunhar a dedicação e excelência do trabalho realizado pela Politec. Esta é uma oportunidade de interagir diretamente com os especialistas, sanar dúvidas e valorizar o trabalho essencial que eleva Rondônia a um novo patamar na investigação criminal.”
O superintendente da Politec, Domingos Sávio, explicou que, durante seis dias, o público terá a oportunidade de ver de perto como os peritos criminais utilizam a ciência e a tecnologia de ponta para desvendar crimes, transformar vestígios em provas concretas e garantir a verdade e a justiça no estado.
“Estão aqui amostras dos nossos laboratórios que executam os exames periciais voltados para a elucidação de crimes. Será uma experiência interativa com demonstrações reais, mostrando desde a análise minuciosa de uma cena de crime até os complexos exames de balística, documentoscopia e identificação veicular, revelando tecnologias que constroem a prova pericial”, explicou.
RESULTADOS
Segundo o superintendente os investimentos do governo de Rondônia dotaram a Politec de excelência em tecnologia. “As tecnologias utilizadas pela Politec não deixam a desejar para nenhuma instituição no mundo, porque os equipamentos são os melhores utilizados no mundo todo. Temos tecnologias de ponta, oriundas do investimento do governo de Rondônia para potencializar a nossa perícia oficial criminal”, pontuou.
Como resultado, os investimentos em tecnologia proporcionam mais agilidade, eficiência e qualidade na solução de autoria de crimes e identificação de vítimas, promovendo a justiça.” Trocamos procedimentos manuais por robóticos; com isso, a prova fica isenta de contaminação, há confiabilidade. Conseguimos saber se o áudio e o vídeo são reais ou produzidos com IA. Desenvolvemos sistemas próprios e também integramos a rede nacional. É um conjunto de tecnologias que posiciona Rondônia como um dos melhores no Brasil em perícia científica. Outros estados estão buscando aprender com Rondônia”, relatou o superintendente.
PÚBLICO
A exposição acontece no galpão histórico da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, onde o público tem gratuitamente a oportunidade de participar de uma experiência inesquecível, cheia de conhecimento, tecnologias e boas práticas.
Natália de Lima – Estudante de Farmácia
“É de extrema importância a Politec disponibilizar para a população esse espaço para conhecer um pouco das áreas de atuação dela. Temos a balística, informática forense, toxicologia, perícia ambiental, que a maioria da população não conhece. Acha que a perícia só vai em local de crime, só atua quando tem algum homicídio. Mas a perícia vai além disso. Aqui é uma oportunidade maravilhosa, porque estou podendo aprender como são feitos os exames, quais técnicas são utilizadas e ter acesso à demonstração de como é feita a coleta de material biológico. É uma atitude incrível da Politec.”
EXPO FORENSE 2025
Período: de 04 a 09 de dezembro de 2025 (6 dias).
Local: Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
Entrada: Gratuita.
Horários de Visitação:
*(Quinta e Sexta, 04 e 05/12): 15h às 20h
*(Sábado e Domingo, 06 e 07/12): 09h às 20h
*Segunda e terça (08 e 09/12) : 15h às 20h.
