PRF apreende mais de 130 kg de maconha na BR-364 em Cacoal

Publicada em 05/12/2025 às 16h42
Dois homens e uma mulher foram presos
Rondônia, 05 de dezembro de 2025 - A Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (04), em conjunto com as Polícias Civil e Militar de Rondônia, apreendeu 132,5 kg de maconha na BR-364, km 240, no município de Cacoal. A operação teve início após o recebimento de denúncia anônima de que um veículo pequeno transportava uma grande quantidade de entorpecentes. Com base nas informações, as equipes operacionais da PRF com apoio do PATAMO e da Patrulha Rural abordaram o condutor que tentou destruir seu aparelho celular.
Os agentes observaram que, durante o trajeto, o carro de passeio era seguido por uma caminhonete, o que motivou a interceptação desta na área urbana de Cacoal. Na inspeção, foi encontrada uma antena Starlink, similar à do primeiro veículo, e na carroceria, sacos contendo tabletes com odor e características compatíveis com maconha. O condutor da caminhonete confessou o modus operandi e que os veículos agiam em conjunto no transporte da droga.
Três pessoas foram detidas, incluindo dois ocupantes do primeiro veículo e o condutor da caminhonete, sendo todas qualificadas por tráfico de drogas. Os veículos e os detidos foram encaminhados à Polícia Civil no município.
