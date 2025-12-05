TRT-14 apresenta avanços no cumprimento das recomendações da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho

Publicada em 05/12/2025 às 16h12
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) reafirmou seu compromisso com a excelência na prestação jurisdicional durante reunião nesta quinta-feira (4), que apresentou os resultados do cumprimento das recomendações da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (CGJT). O encontro evidenciou os avanços alcançados na implementação das diretrizes estabelecidas.
O vice-presidente e corregedor, desembargador Carlos Augusto Gomes Lôbo, abriu reunião que teve como objetivo principal apresentar os resultados da análise das recomendações da CGJT, bem como fomentar o debate sobre as ações futuras. O presidente e gestor de governança e metas do TRT da 14ª Região, desembargador Ilson Alves Pequeno Junior, participou virtualmente da reunião, demonstrando o apoio da alta administração.
Participações
Estiveram presentes na reunião a juíza Fernanda Antunes Marques Junqueira, auxiliar de precatórios e da Presidência; o juiz auxiliar da Execução, Celso Antônio Botão Carvalho Júnior; secretário-geral da Presidência, João Bosco Machado de Miranda;
diretor-geral, Frank Luz de Freitas; o secretário da Corregedoria Regional, Romário Pessoa de Oliveira; e demais gestores(as) e servidores(as) das unidades do TRT-14.
Apresentação e metodologia
A apresentação dos resultados foi conduzida por Pedro Luiz Thaler Martini, chefe da Seção de Análise e Suporte Jurídico da Corregedoria. Martini detalhou a metodologia empregada, baseada na criação e gestão de uma Planilha Dinâmica, sob responsabilidade da Corregedoria Regional, e na atuação de um Grupo de Trabalho (Portaria GP n.º 0306/2025). O trabalho envolveu reuniões periódicas com as unidades para análise das recomendações e o acompanhamento das pendências.
No período de fevereiro a novembro de 2025, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT14) apresentou avanços significativos no cumprimento das recomendações, alcançando 47 de 74 recomendações cumpridas. Atualmente, 18 recomendações encontram-se parcialmente cumpridas e 9 estão em análise para cumprimento.
A projeção para a próxima análise da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, em fevereiro de 2026, indica uma evolução positiva. Estima-se que apenas 3 recomendações ainda não terão sido cumpridas, enquanto 17 serão parcialmente cumpridas. O número de recomendações cumpridas deverá aumentar para 54.
Próximos Passos
O TRT-14 mantém o foco no cumprimento integral das recomendações pendentes e já iniciou as análises para a Correição de 2027, com o objetivo de otimizar a gestão e aprimorar a prestação jurisdicional.
Informações Adicionais
A planilha dinâmica de acompanhamento do TRT-14, com informações detalhadas sobre cada recomendação, está disponível para consulta. A Secretaria da Corregedoria permanece à disposição para prestar esclarecimentos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!