Ações do governo de Rondônia impulsionam eficiência de gastos públicos e serviços para o cidadão em 2025

A Superintendência Estadual de Gestão dos Gastos Públicos Administrativos (Sugesp), responsável pelas manutenções do Palácio Rio Madeira (PRM), sede do governo de Rondônia, pelas unidades do Tudo Aqui e pelas Secretarias Executivas Regionais, avançou em 2025, no gerenciamento eficiente de recursos públicos, com economia de aproximadamente R$ 5 milhões, modernização da infraestrutura de atendimento ao público e suporte a grandes eventos, destacando-se as ações de apoio a celebrações cívicas e culturais.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a redução de quase R$ 5 milhões nos gastos administrativos em 2025 evidencia o compromisso com a eficiência e a responsabilidade fiscal. “Cada centavo economizado é um recurso que retorna para onde mais importa: os serviços essenciais e o desenvolvimento do nosso estado. É a prova de que, com gestão moderna, responsável e integrada, é possível garantir que o dinheiro público seja usado em benefício do cidadão rondoniense”, salientou.
Ao mesmo tempo que a responsabilidade com os gastos públicos se fortaleceu em 2025, a titular da Sugesp, Semáyra Gomes do Nascimento, acrescentou que o ano foi marcado pela qualidade dos serviços prestados ao público por meio das unidades do Tudo Aqui.
Tudo Aqui foi realocado na Zona Leste de Porto Velho
“A modernização e expansão das unidades do Tudo Aqui em 2025 permitem que o cidadão de Rondônia tenha acesso a serviços públicos de forma mais rápida, confortável e digna. Não é apenas mudando prédios, mas trata-se da elevação do padrão de atendimento, reforçando a presença do estado para simplificar a vida de quem mais precisa”, destacou a superintendente da Sugesp.
Confira os principais destaques da Sugesp em 2025:
EFICIÊNCIA — A eficiência na gestão de gastos possibilitou uma economia de 34,99%, uma redução de R$ 4,9 milhões nos gastos com a manutenção da frota, de janeiro a outubro deste ano, o que fortalece a responsabilidade financeira do governo. O resultado é fruto do novo sistema integrado de gerenciamento de manutenção (preventiva e corretiva) de veículos oficiais, que assegura maior controle das despesas e promove uma economia significativa para o estado. A adoção desse sistema garante o uso responsável dos recursos públicos e tornou-se referência para outros órgãos, a exemplo da Prefeitura de Porto Velho.
MODERNIZAÇÃO — A Sugesp teve um papel crucial na otimização e expansão da rede de atendimento ao público “Tudo Aqui”, garantindo espaços mais modernos, seguros e funcionais. Entre as mudanças, destacam-se a realocação do Tudo Aqui para a Zona Leste de Porto Velho e no município de Ji-Paraná; e a nova Unidade Tudo Aqui em Cacoal, assegurando qualidade e funcionalidade nos espaços de atendimento ao público.
Sugesp também assegurou a infraestrutura necessária para realização do desfile cívico 7 de Setembro
EVENTOS CÍVICOS E CULTURAIS — A Sugesp também assegurou a infraestrutura necessária para a realização de eventos importantes para o estado:
Desfile Cívico 7 de Setembro: em comemoração à Independência do Brasil, a Coordenadoria de Manutenção Predial e Engenharia participou na elaboração dos projetos técnicos e na formalização de contratações de serviços complementares para garantir a estrutura segura e correta do evento, em Porto Velho. As contratações para a estrutura do evento somaram R$ 684.990,95.
Natal de Luz: O evento é estratégico para unir cultura, lazer e turismo e para fomento da economia, e acontece no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho. A decoração conta com elementos em LED, como estrela solar, árvore de Natal digital e um letreiro “Natal de Luz”. A iniciativa atrai a visitação de um grande público e conta esse ano com diversas atrações culturais e duas feiras de empreendedores, nos dias 3 de novembro e 12 de dezembro. O evento está mais grandioso e também mais econômico. A Sugesp conseguiu uma redução de gastos de 42,14% em relação a 2024.
