MPRO funcionará em regime de plantão na próxima segunda-feira (8/12) em razão do Dia da Justiça

As unidades do Ministério Público de Rondônia (MPRO) em todo o Estado terão o expediente suspenso na próxima segunda-feira (8/12), feriado do Dia da Justiça. Demandas urgentes serão atendidas em regime de plantão.
O feriado faz referência ao dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, reconhecida como padroeira da Justiça no Brasil. Por esse motivo, o dia 8 de dezembro integra o calendário oficial de feriados forenses em todo o país.
A medida está prevista na Portaria nº 1.706/PGJ, de 19 de novembro de 2024, editada em consonância com o calendário de feriados e pontos facultativos do Poder Judiciário de Rondônia para 2025.
Plantão
Os telefones de plantão das Promotorias de Justiça da capital e do interior estão disponíveis no portal do MPRO: Contatos e Escala de Plantão.
