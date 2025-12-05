Foragido morre após resistir a abordagem de policiais em Ariquemes

Publicada em 05/12/2025 às 13h50
No dia 4 de dezembro de 2025, por volta das 18horas a guarnição da Força Tática do 7º BPM deslocou-se a um conjunto de apartamentos em Ariquemes após receber informação de inteligência indicando que um indivíduo foragido, alvo de mandado de prisão judicial, estaria homiziado no local. Durante o reconhecimento da área, os militares avistaram um homem com características compatíveis às informadas, que rapidamente entrou em um dos imóveis. Diante da fundada suspeita, a equipe iniciou as diligências, com autorização de uma testemunha para averiguação interna daquela morada.
Ao entrar no apartamento, devidamente autorizado, um dos militares visualizou o suspeito deslocar-se para o banheiro portando arma de fogo e desobedecer à ordem de parada, ameaçando atirar caso fosse abordado. Perante o risco iminente à integridade física do agente, o policial interveio para neutralizar a agressão, efetuando disparos. Depois de cessado o perigo, a guarnição acionou de imediato o serviço de emergência, acompanhando o atendimento até o Hospital Regional, onde foi constatado o óbito. No interior do imóvel, foi apreendida a arma utilizada pelo suspeito.
A ação evidenciou o tirocínio policial da equipe, que agiu de forma técnica, e com alto grau de profissionalismo, preservando a cena, recolhendo o armamento e adotando todos os protocolos previstos. A autoridade pericial compareceu ao local para registo dos elementos materiais, enquanto a guarnição permaneceu no local prestando todo apoio necessário.
