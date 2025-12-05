Mosquini entrega de implementos agrícolas reúne autoridades e produtores em Machadinho

Publicada em 05/12/2025 às 14h10
Durante uma cerimônia realizada na Secretaria de Agricultura de Machadinho do Oeste, o deputado federal Lucio Mosquini participou da entrega de implementos agrícolas que somam mais de R$ 1 milhão. O parlamentar afirmou: “Estamos em Machadinho do Oeste participando de uma grande solenidade na Secretaria de Agricultura, onde realizamos a entrega de mais de R$ 1 milhão em implementos agrícolas para fortalecer o trabalho dos nossos produtores rurais”.
A atividade contou com a presença do prefeito em exercício, Reginaldo do Esporte, além de vereadores, lideranças locais e produtores rurais. Segundo Mosquini, foi “um momento especial, com a presença do prefeito em exercício Reginaldo do Esporte, vereadores, lideranças locais e dezenas de produtores que fazem a economia do município acontecer no dia a dia”.
O deputado também mencionou o prefeito Paulo da Remap. Em suas palavras: “Quero também deixar aqui meu abraço ao prefeito Paulo da Remap, que não pôde estar presente, mas foi lembrado e reconhecido pelo seu trabalho e dedicação ao município”.
Ao comentar o investimento, Mosquini declarou que a ação resulta do compromisso com o setor agrícola: “Esse investimento é fruto do nosso compromisso com o desenvolvimento do campo, garantindo mais produtividade, eficiência e oportunidades para as famílias que vivem da agricultura”.
Ele ainda acrescentou: “Machadinho segue avançando — e nós seguimos trabalhando para que cada recurso chegue onde realmente faz diferença: nas mãos de quem produz”.
