Equipe do SAE realiza ação de conscientização no Dezembro Vermelho com entrega de 500 kits de testagem

Publicada em 05/12/2025 às 14h26
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e da equipe do Serviço de Atendimento Especializado (SAE), realizou uma importante ação de conscientização em alusão ao Dezembro Vermelho, campanha nacional de combate ao HIV, à Aids e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).
A mobilização aconteceu em formato de pit stop na Avenida Marechal Rondon, um dos principais corredores de fluxo da cidade, onde os profissionais atuaram na abordagem educativa da população e na entrega de 500 kits de prevenção, contendo teste rápido de HIV para realização em casa, preservativos e lubrificantes.
A ação teve como principal objetivo estimular a prevenção, ampliar o acesso à testagem e reforçar a importância do diagnóstico precoce, que é fundamental para o tratamento adequado e para a interrupção da cadeia de transmissão do vírus.
Além da distribuição dos kits, a equipe do SAE também orientou a população sobre os serviços disponíveis na rede municipal de saúde, esclareceu dúvidas sobre prevenção, tratamento e acolhimento, e reforçou que o município oferece assistência gratuita e sigilosa aos pacientes.
A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná em promover ações contínuas de prevenção, cuidado e informação, fortalecendo a saúde pública e garantindo mais qualidade de vida à população.
