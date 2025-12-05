Publicada em 05/12/2025 às 14h49
Na manhã desta sexta-feira, 05/12, demos um passo histórico para a causa animal em Espigão do Oeste. Ao lado do Dr. Leonel, do empresário Reinaldo e dos secretários Agostinho e Emerson, estivemos visitando o espaço que abrigará o 1º Canil Municipal — uma conquista construída com união, compromisso e olhar humano.
O local é provisório, funcionando enquanto a associação responsável finaliza a construção de sua sede definitiva. O terreno já foi doado e parte dos recursos — R$ 250 mil, destinados pela deputada Ieda Chaves — já está garantida para que o projeto avance com qualidade e segurança.
Este é, sem dúvida, um marco na história do nosso município. Uma vitória que reforça nosso dever com o bem-estar dos animais e com a saúde pública.
Neste início, contamos com a solidariedade da população:
Doações de ração são essenciais para recebermos, com dignidade, os mais de 200 animais que chegarão ao local.
Juntos, estamos construindo um futuro mais humano, responsável e cheio de esperança para nossos animais.
