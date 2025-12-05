Sob influência de Trump, Fifa cria

Publicada em 05/12/2025 às 15h25
A Fifa concedeu nesta sexta-feira (5) um prêmio ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "por seus esforços pela paz". A premiação, chamada de "Prêmio da Paz da Fifa — O Futebol une o mundo", foi criada neste ano pela federação por sugestão de Trump.
O presidente norte-americano recebeu o prêmio durante a cerimônia de sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026, em Washington, das mãos do presidente da Fifa, Gianni Infantino. O dirigente entregou um troféu e uma medalha a Trump (veja na imagem acima).
Inicialmente, a Fifa anunciou que haveria concorrentes ao prêmio, que seria entregue a indivíduos ou organizações "com ações excepcionais pela paz" no mundo. Ao apresentar o prêmio, no entanto, Infantino anunciou diretamente Donald Trump como vencedor.
"O senhor é merecedor do prêmio por tudo o que fez pela paz, por tornar o mundo mais próspero", disse o dirigente da Fifa ao presidente norte-americano.
No palco, Trump agradeceu e disse que salvou "milhões e milhões de pessoas" ao conseguir, segundo ele, encerrar conflitos pelo mundo. "Milhões de pessoas iam morrer. Conseguimos encerrar muitas guerras recentes", declarou.
A Copa do Mundo de 2026 será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, de 11 de junho a 19 de julho, com um recorde de 104 partidas em 16 cidades-sede.
Trump, que se aproximou de Infantino nos últimos meses, fez "autocampanha" para que vencesse o Prêmio Nobel da Paz neste ano; a Casa Branca criticou a decisão do comitê de concedê-lo à líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, no mês passado.
A Fifa afirmou que seu prêmio foi criado para "recompensar indivíduos que realizaram ações excepcionais e extraordinárias pela paz".
Infantino tem comparecido com frequência a eventos na Casa Branca, não necessariamente relacionados ao futebol.
Também nesta sexta, ao ver Infantino na plateia durante uma cerimônia em Washington que marcou a assinatura de um tratado de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo, Trump elogiou o dirigente pela organização da Copa do Mundo.
“Gianni, muito obrigado”, disse Trump. “Você fez um trabalho fantástico, um grande líder no esporte e um grande cavalheiro.”
