Ex-BBB lança livro e revela luta contra vícios, pressões da internet e bipolaridade

A influenciadora e ex-BBB Vanessa Lopes lançou a obra Vanessa Lopes: A Dança da Vida nas Redes, na qual revisita episódios marcantes de sua trajetória pessoal. No livro, ela aborda o uso de substâncias, as cobranças das redes sociais, questões de saúde mental e o diagnóstico de bipolaridade, recebido após longo acompanhamento psiquiátrico.
Em entrevista à CNN, Vanessa contou que o contato com drogas começou antes da fama, mas se agravou conforme a rotina digital se tornava mais intensa. “Às vezes buscamos nas substâncias uma forma de preencher alguma dor interna… Tudo começou antes da fama, só se intensificou”, afirmou.
A influenciadora explicou que relatar essa fase foi uma das partes mais difíceis do processo de escrita. Para transformar sua história em livro, ela trabalhou ao lado de uma especialista responsável por organizar memórias, estruturar capítulos e oferecer suporte técnico para que a narrativa tivesse também embasamento psicológico.
Segundo Vanessa, o objetivo principal é dialogar com quem enfrenta dilemas emocionais parecidos com os seus. “Chegamos à conclusão de que escrever um livro seria o melhor caminho… Queríamos explicar também o lado científico, com a psicologia e tudo mais”, disse.
