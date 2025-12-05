Bruna Marquezine sobre amizade com ex: “As pessoas precisam se afastar”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 05/12/2025 às 15h30
Bruna Marquezine, 30, comentou de forma direta sobre manter — ou não — amizade com ex-namorados. A atriz participou do podcast Coisa Nossa e reagiu à dúvida de um internauta que contou que, mesmo após o fim do relacionamento, a mãe continua chamando o ex para almoçar em casa.

A atriz afirmou que também se sentiria desconfortável na situação. Para ela, o período de três meses ainda é curto para convivências tão próximas. “Acho que iria me incomodar. Três meses não é tanto tempo assim. É até um tempo bom para se distanciar da pessoa depois que acaba”, avaliou.

Bruna ressaltou que acredita na possibilidade de amizade após o término, mas considera difícil que isso aconteça imediatamente. “Sou super a favor de manter uma amizade, mas não logo depois. As pessoas precisam se afastar um pouco”, explicou.

O humorista Igor Guimarães, que também estava no programa, brincou dizendo que logo após o fim de um relacionamento ainda há lembranças “muito vívidas” do ex-parceiro. A atriz riu do comentário e concordou: “Exato”.

