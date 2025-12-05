Deputado Edevaldo Neves participa de celebração pelos 26 anos de instalação de União Bandeirantes

Publicada em 05/12/2025 às 15h49
Durante a comemoração pelos 26 anos de instalação do distrito de União Bandeirantes, o deputado Edevaldo Neves participou do evento ao lado de moradores da localidade.
Na ocasião, o parlamentar afirmou ter tido “a alegria de participar da festa pelos 26 anos de instalação do distrito, ao lado dessa comunidade tão batalhadora e acolhedora”.
No encontro, Edevaldo Neves relatou que conversou com residentes do distrito e registrou demandas apresentadas. Segundo ele, a visita reforçou o compromisso com a região de União Bandeirantes. O deputado declarou: “Estar aqui, conversando com os moradores e ouvindo suas demandas, reforça ainda mais o meu compromisso com União Bandeirantes.
Vou seguir trabalhando para trazer mais investimentos, infraestrutura e qualidade de vida para todos que vivem e constroem a história deste lugar”.
Ao final da participação, o parlamentar parabenizou o distrito e encerrou com a mensagem: “Parabéns, União Bandeirantes! Contem sempre comigo”.
