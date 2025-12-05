MARTELO BATIDO

Flávio Bolsonaro anuncia pré-candidatura à Presidência em 2026 com apoio do pai: “Nosso projeto de nação”

A decisão, segundo ele, foi tomada após receber a “missão” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que o escolheu para representar o projeto político do bolsonarismo na disputa.