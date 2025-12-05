Flávio Bolsonaro anuncia pré-candidatura à Presidência em 2026 com apoio do pai: “Nosso projeto de nação”

Publicada em 05/12/2025 às 15h47
PORTO VELHO (RO) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) confirmou nesta sexta-feira (5/12) sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026. A decisão, segundo ele, foi tomada após receber a “missão” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), que o escolheu para representar o projeto político do bolsonarismo na disputa.
Em nota divulgada nas redes sociais, Flávio afirmou assumir a candidatura com “grande responsabilidade” e criticou o atual cenário político e econômico do país. O senador citou “instabilidade”, “insegurança” e “desânimo”, além de atacar o governo federal, mencionando aumento de impostos, problemas na segurança pública e falta de perspectivas para crianças e aposentados.
O parlamentar também fez apelos religiosos ao longo do comunicado, dizendo acreditar que “Deus não abandona a nação” e que “nenhum cativeiro é maior do que o poder de Deus para libertar”.
Crise interna na família Bolsonaro
O anúncio ocorre em meio a uma disputa aberta dentro do clã Bolsonaro, que ganhou força após o diretório do PL no Ceará declarar apoio à eventual candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao governo estadual.
A decisão provocou forte reação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que criticou publicamente o movimento do partido no domingo (30). A declaração gerou desconforto entre os filhos do ex-presidente. Nos dias seguintes, Flávio e outros integrantes da família passaram a responder de forma indireta e direta às críticas de Michelle, ampliando o desgaste interno.
A escolha de Jair Bolsonaro por Flávio para disputar a Presidência é vista como um movimento para tentar conter a crise e reorganizar o campo político da direita em torno de um nome único — ainda que a disputa familiar tenha sido exposta nas redes sociais.
Flávio Bolsonaro, 44, é o filho mais velho do ex-presidente e já vinha sendo especulado como possível candidato após o pai ser impedido de concorrer por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Com o anúncio, o PL deve começar a articular a estrutura de campanha para 2026, enquanto tenta administrar o conflito entre Michelle e os filhos do ex-presidente, que tornou pública uma divisão até então restrita aos bastidores.
É com grande responsabilidade que confirmo a decisão da maior liderança política e moral do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, de me conferir a missão de dar continuidade ao nosso projeto de nação.
Eu não posso, e não vou, me conformar ao ver o nosso país caminhar por um tempo de… pic.twitter.com/vBvHS7M0hJ — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 5, 2025
