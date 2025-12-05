Deputado Pedro Fernandes destina recurso para instalação de playground no Bairro Jequitibá em Rolim de Moura

Publicada em 05/12/2025 às 15h46
O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) destinou R$ 60 mil em emenda parlamentar para a aquisição e instalação de um playground no espaço público do Bairro Jequitibá, em Rolim de Moura. O investimento atende a uma demanda apresentada pelo líder comunitário Silas da Rocha Silva, conhecido como Silas Pintor, e pela presidente do bairro, Daiany Kluska Costa, que solicitaram melhorias na área de convivência para beneficiar crianças e famílias da comunidade.
A instalação do playground representa um avanço para o bairro, ampliando as opções de lazer, fortalecendo espaços de integração e contribuindo para o bem-estar das famílias. A ação segue o compromisso do parlamentar em apoiar iniciativas que promovam qualidade de vida e fortalecem a infraestrutura urbana dos municípios rondonienses.
O deputado Pedro Fernandes agradeceu ao prefeito Aldair Júlio Pereira pelo apoio e pela parceria institucional para viabilizar a execução do projeto, reforçando que ações conjuntas entre Estado e município são fundamentais para atender as necessidades da população.
Com mais este investimento, o deputado reafirma seu compromisso com melhorias voltadas às comunidades urbanas e com o incentivo a espaços públicos que ofereçam segurança, lazer e desenvolvimento social às crianças de Rondônia.
