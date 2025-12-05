Fagundes impõe condição para voltar à Globo: veja o que o ator pediu
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 05/12/2025 às 15h36
Antônio Fagundes pode retornar às novelas da Globo em 2026, mas não sem antes deixar claro quais são seus termos. Cotado para integrar o elenco de Quem Ama, Cuida, nova trama das nove assinada por Walcyr Carrasco, o ator condicionou sua participação a uma exigência considerada essencial para sua rotina profissional.

Fagundes informou que só toparia entrar no projeto se tivesse garantido o direito de gravar apenas três dias por semana. A medida, segundo ele, é necessária para que consiga manter sua agenda no teatro — atividade que o artista considera uma prioridade em sua carreira e que pretende continuar conciliando com a televisão.

A exigência não surpreende a emissora. Em 2020, conforme publicou a Caras, o ator deixou a Globo justamente após o acordo sobre cronograma de gravações não ser respeitado. Agora, ao ser novamente sondado para um papel de destaque, Fagundes apenas reforçou a mesma condição que sempre fez questão de manter.

