“Foi um horror”: Mário Gomes descreve ação de criminosos que o mantiveram refém

O ator Mário Gomes, 72 anos, passou por uma madrugada de terror nesta sexta-feira (5). Ele contou, direto da delegacia, que sua casa na Barrinha, Zona Sudoeste do Rio, foi invadida por sete criminosos encapuzados. Nas redes sociais, o artista compartilhou vídeos mostrando o estado da residência e descrevendo como foi mantido refém.
Segundo Gomes, os assaltantes vasculharam o imóvel em busca de dinheiro. Ele afirmou que só conseguiu evitar agressões mais graves ao entregar uma quantia significativa que guardava em casa. “Levaram todo o dinheiro que eu tinha. O bandido desceu bravo do meu sobrado porque não encontrou nada e perguntou onde estava o resto”, relatou. O ator contou que informou ter entregue “50 contos” — R$ 50 mil — a um dos criminosos, o que, segundo ele, “salvou” sua vida.
Durante a invasão, os bandidos também encontraram uma medalha recebida de Jair Bolsonaro, o que aumentou seu medo naquele momento. Gomes mostrou ainda um dos cômodos completamente revirado após a ação do grupo. Ele disse ter tido os braços amarrados e que tentou soltar-se, mas foi advertido por um dos criminosos: “Não faça isso, coroa”.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). Peritos estiveram no local, testemunhas estão sendo ouvidas, e agentes já solicitaram imagens de câmeras de segurança para ajudar na investigação.
