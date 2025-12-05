INMET emite alerta de perigo por chuvas intensas; Pimenta Bueno está entre os municípios atingidos
Por assessoria
Publicada em 05/12/2025 às 14h57
Nos acompanhe pelo Google News

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã desta sexta-feira (05), um alerta de perigo para chuvas intensas, que inclui o município de Pimenta Bueno. O aviso teve início às 09h de hoje e segue válido até às 09h deste sábado (06).

Segundo o INMET, a previsão indica chuvas entre 30 e 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. As condições elevam o risco de quedas de galhos e árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Riscos e recomendações

Com a possibilidade de rajadas de vento, o órgão orienta:

Evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda;

Redobre a atenção ao dirigir e reduza a velocidade durante chuva forte;

Evite sair de casa enquanto o temporal estiver intenso;

Mantenha distância de postes, redes elétricas e fios caídos;

Desligue aparelhos eletrônicos da tomada e, se possível, o quadro geral de energia.

Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a população deve entrar em contato com:

Corpo de Bombeiros: 193

Defesa Civil: (69) 9 8145-0055

As autoridades reforçam a importância de acompanhar os comunicados oficiais e monitorar mudanças no tempo durante a vigência do alerta.

Prefeitura de Pimenta Bueno – Defesa Civil Municipal: prevenção salva vidas.

Geral CHUVAS INTENSAS
Imprimir imprimir