INMET emite alerta de perigo por chuvas intensas; Pimenta Bueno está entre os municípios atingidos

Publicada em 05/12/2025 às 14h57
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu, na manhã desta sexta-feira (05), um alerta de perigo para chuvas intensas, que inclui o município de Pimenta Bueno. O aviso teve início às 09h de hoje e segue válido até às 09h deste sábado (06).
Segundo o INMET, a previsão indica chuvas entre 30 e 60 mm por hora, ou 50 a 100 mm ao longo do dia, acompanhadas de ventos intensos que podem variar entre 60 e 100 km/h. As condições elevam o risco de quedas de galhos e árvores, alagamentos, descargas elétricas e interrupções no fornecimento de energia, especialmente em áreas mais vulneráveis.
Riscos e recomendações
Com a possibilidade de rajadas de vento, o órgão orienta:
Evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas;
Não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda;
Redobre a atenção ao dirigir e reduza a velocidade durante chuva forte;
Evite sair de casa enquanto o temporal estiver intenso;
Mantenha distância de postes, redes elétricas e fios caídos;
Desligue aparelhos eletrônicos da tomada e, se possível, o quadro geral de energia.
Em caso de emergência ou necessidade de orientação, a população deve entrar em contato com:
Corpo de Bombeiros: 193
Defesa Civil: (69) 9 8145-0055
As autoridades reforçam a importância de acompanhar os comunicados oficiais e monitorar mudanças no tempo durante a vigência do alerta.
Prefeitura de Pimenta Bueno – Defesa Civil Municipal: prevenção salva vidas.
