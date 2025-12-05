Deputado Marcelo Cruz destina mais de R$ 39,8 milhões para a saúde em todo estado de Rondônia

Publicada em 05/12/2025 às 14h22
A atuação do deputado estadual Marcelo Cruz tem fortalecido a saúde pública de Rondônia de forma contínua. Ao longo de seu mandato, ele destinou mais de R$ 39,8 milhões em investimentos que beneficiam municípios de todas as regiões do estado.
Mais Estrutura e Mais Mobilidade
Os recursos permitiram a entrega de:Ambulâncias equipadas,Veículos para transporte de pacientes,Trailers e unidades móveis de saúde, que levam atendimento a áreas rurais e comunidades distantes.
Esses itens ampliam a capacidade de resposta das secretarias municipais e garantem mais agilidade no atendimento.
Modernização da Rede de Saúde
Marcelo também assegurou investimentos para:
Equipamentos de Raio-X e diagnóstico,Instrumentos cirúrgicos,Aquisição de medicamentos,Melhorias em unidades de saúde de vários municípios.
Essa modernização permite diagnósticos mais rápidos, atendimento mais qualificado e redução das filas em diferentes regiões.
Compromisso com todo o estado
Segundo Marcelo, o objetivo é que todas as regiões de Rondônia tenham acesso a uma saúde mais forte e eficiente. “Investir em saúde é cuidar das pessoas. É garantir dignidade para cada família do nosso estado”, destaca o parlamentar.
Com ações concretas e resultados que já fazem diferença no dia a dia da população, Marcelo Cruz reforça que seguirá trabalhando para ampliar ainda mais os investimentos que fortalecem a saúde de Rondônia.
