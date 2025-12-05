Prefeitura homologa pregão e conclui compra dos kits de uniforme escolar que serão entregues em 2026

Publicada em 05/12/2025 às 14h34
A Prefeitura de Rolim de Moura concluiu o processo de compra dos kits de uniforme escolar que serão distribuídos gratuitamente aos estudantes da rede municipal a partir do ano letivo de 2026. A aquisição foi formalizada após a homologação do Pregão Eletrônico nº 078/2025, referente ao Registro de Preços nº 51/2025, assinada nesta quarta-feira (3) pelo prefeito Aldo Júlio.
A empresa SC Brindes Ltda, empresa de Rolim de Moura. foi a vencedora do certame. O contrato prevê a futura e eventual entrega dos kits de uniforme para alunos do Infantil II e III, Pré I e II e Ensino Fundamental, atendendo crianças regularmente matriculadas na rede municipal.
Com a homologação concluída, a Secretaria Municipal de Educação já inicia o planejamento para acompanhar a produção dos itens e organizar a logística de distribuição para o início do ano letivo de 2026. O uso do registro de preços permitirá que as aquisições ocorram de forma gradual, conforme a demanda, otimizando o orçamento e evitando desperdícios.
Ao confirmar a homologação, o prefeito Aldo Júlio reforçou que a entrega dos uniformes é parte de um compromisso pessoal com a educação de Rolim de Moura. “Estamos preparando tudo com responsabilidade para que, em 2026, nossos alunos recebam seus kits de uniforme escolar. Este é um projeto muito importante para mim, porque representa cuidado, igualdade e respeito com nossas crianças. A escola é um lugar de oportunidades, e queremos que cada estudante comece o ano sentindo-se valorizado e pertencente.”
O secretário de Educação, Wander Barcelar, destacou que o projeto trará impacto real no dia a dia das famílias e da rede municipal. “Quando falamos em uniforme escolar, falamos também em dignidade, organização e economia para as famílias. É uma ação que reforça a identidade de nossas escolas e dá mais segurança aos alunos. Estamos felizes em iniciar esse planejamento, porque sabemos a diferença que isso fará na vida das crianças e na rotina da nossa rede.”
