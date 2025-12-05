Vagas ao Senado mobilizam políticos em Rondônia, Mariana Carvalho entre os pretendentes, Mendonça na Secretaria de Agricultura e Terras do PA

Publicada em 05/12/2025 às 14h00
Secretário – Os deputados estaduais integrantes do Parlamento Amazônico (PA), que reúne parlamentares de nove Estados da Amazônia Legal participaram esta semana, de encontro da União Nacional dos Legisladores e Legislativos-Unale, na cidade de Bento Gonçalves (RS). O deputado Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno) que ocupava o cargo de Secretário de Relações Institucionais desde 2023, foi eleito como titular da Secretaria de Agricultura e Terras do Parlamento Amazônico. Jean Mendonça também é membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa (Ale), de Rondônia, presidida pelo deputado Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), onde ocupa o cargo de Corregedor Parlamentar.
Mariana – Ainda se recuperando de uma cirurgia no joelho, a ex-deputada federal Mariana Carvalho, que disputou a Prefeitura de Porto Velho nas eleições municipais (prefeito, vice e vereador) de outubro de 202, ainda não teria decidido o seu futuro político, visando as Eleições Gerais de 2026, quando serão reeleitos e eleitos presidente da República, governadores e os vices; duas das três vagas ao Senado dos Estados e Distrito Federal, Câmara Federal e Assembleias legislativa. Mariana, que também foi vereadora em Porto Velho, perdeu as duas últimas eleições que disputou. A mais recente à Prefeitura de Porto Velho, quando venceu o primeiro turno, e no segundo, apesar de ser considerada favorita, foi derrotada pelo ex-deputado (federal e estadual), ex-vereador de Porto Velho, Leo Moraes, que preside o Podemos em Rondônia. A outra para Jaime Bagattoli, ao Senado, em 2022.
Senado – Na disputa pelo Senado, na época somente uma vaga, Mariana, a exemplo das eleições à prefeita da capital, era considerada favorita, mas acabou sendo derrotada por Jaime Bagattoli (PL), de extrema-direita com domicílio eleitoral em Vilhena, que obteve pouco mais de 3,6% dos votos válidos, a mais. O irmão de Mariana, o deputado federal Maurício Carvalho (UB), que já oi vice-prefeito de Porto Velho, caso opte pela reeleição, certamente não teria dificuldades, ao menos é isso, que transparece junto ao eleitorado. Já se comentou, que Maurício disputaria nas eleições de 2026 uma cadeira na Assembleia Legislativa, e Mariana, a Câmara Federal, mas ambos não se manifestaram publicamente sobre a situação. Como teremos duas das três vagas ao Senado em disputa, que são ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidente estaduais do MDB e PL, respectivamente, não será difícil |Mariana optar por concorrer ao cargo de senadora. As eleições de 2022, e as mais recentes, de 2024 certamente servirão como exemplo a Mariana, ou seja, o que deve e o que não se deve fazer num processo eleitoral.
Senado II – Hoje temos um quadro dos mais equilibrados na disputa pelas vagas ao Senado. O pessoal de centro-direita tem Marcos Rogério, que não bateu o martelo se concorrerá à reeleição ou Governo do Estado, cargo que ele já disputou em 2022, e perdeu, para Marcos Rocha (UB), que foi reeleito no 2º turno para um segundo mandato consecutivo. Temos como pretendente ao Senado a deputada federal Sílvia Cristina, presidente regional do PP, que sempre desponta na liderança das pesquisas, também de centro-direita. Também consta da lista o pecuarista Bruno Scheidt, do PL, de extrema-direita o ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado, de centro-esquerda. Na relação o governador Marcos Rocha (UB) (centro-direita), e o deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes), de extrema-direita.
Senado III – No quadro atual, que certamente sofrerá mudanças até às convenções (20 de julho a 5 de agosto) em 2026, e, como já dizia o sábio e saudoso ex-governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, “política é comum nuvem. Você olha está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”, continua atual e real. Mariana Carvalho, apesar de jovem é política experiente, de centro-direita e tem muitas chances de conseguir uma das vagas ao Senado. Na relação de postulantes ao Sendo, o nome do senador Confúcio Moura, não pode ignorado. O que mais se comenta nos bastidores da política, sobre Confúcio, hoje, é que ele será candidato a governador, cargo que ele já ocupou em dois mandatos seguidos. Ele foi prefeito de Ariquemes em mais de um mandato, e deputado federal. Mas não há como afirmar, que ele realmente concorrerá à sucessão estadual e não à reeleição ao Senado.
Respigo
Jornalistas da capital e do interior estarão reunidos no sábado (6), no Restaurante PittBul, em Porto Velho, para a festa anual de confraternização da categoria aos filiados da União dos Jornalistas de Rondônia das 10h às 18h. Além da tradicional feijoada, também compõe o cardápio costela assada e chopp +++ A colega Yale Dantas e vários colaboradores da categoria organizam o evento, que também terá bingo com distribuição de prêmios, dentre eles uma motoneta e capacete oferecidos pela Rádio Antena FM, no valor de R$ 11 mil. Cada jornalista deve levar dois quilos ou mais de alimentos que serão distribuídos para os colegas e ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) +++ Esta semana as sessões ordinárias na Ale-RO, às terças-feiras e quartas-feiras foram suspensas, porque a maioria dos deputados e técnicos da Ale-RO estavam participando do Congresso da Unale, em Bento Gonçalves. A próxima semana promete ser das mais concorridas, porque teremos o recesso parlamentar de 20 de dezembro a 5 de janeiro e a pauta deverá estar limpa para o próximo ano. +++ Quem somou mais um ano de vida na quinta-feira (4) foi o secretário da Assembleia Legislativa Carlos Manvailer, já aposentado, mas na ativa devido a importância do seu conhecimento e sabedoria. Ele estava com o grupo de deputados e técnicos da Casa de Leis no congresso da União Nacional dos Legisladores e Legislativos-Unale em Bento Gonçalves (RS), que organizaram um caloroso e significativo, “parabéns a você”.
